La reacción de la duquesa de Sussex al conocer que su primera colección de ropa está batiendo récords

¡El gran día ha llegado! Meghan Markle se ha estrenado como diseñadora lanzando este 12 de agosto su primera colección cápsula de propuestas workwear. Tras meses de preparativos e ilusión, es ahora cuando ve la luz esta iniciativa que tiene fines solidarios, y es que se ha puesto en marcha para favorecer las actividades de Smart Works, una asociación benéfica que en la que ella ejerce como patrona desde comienzos de este 2019 y que busca ayudar a que mujeres desempleadas y vulnerables recuperen su éxito laboral.

La colección de Meghan incluye una camisa, un pantalón, una blazer, un vestido de manga francesa (disponible en tres tonalidades distintas) y un bolso de mano que se ha agotado a los pocos minutos de salir a la venta. "¡Eso es genial!", ha dicho la duquesa al enterarse de la gran acogida que están teniendo estas piezas que estarán a la venta desde hoy hasta dentro de dos semanas. "Por cada artículo comprado durante la venta de la colección, uno igual será donado a Smart Works, lo que permite a los clientes apoyar directamente a las mujeres de Smart Works al participar en su historia de éxito: cómo se ven y, lo que es más importante, cómo ellos sienten", ha comentado la madre de Archie Harrison.

"Desde que me mudé al Reino Unido, ha sido muy importante para mí reunirme con comunidades y organizaciones en el terreno y tratar de ayudarlas a ampliar su impacto. En septiembre del año pasado lanzamos el libro de cocina Together con las mujeres de Hubb Kitchen en Grenfell. Hoy, un año después, me entusiasma celebrar el lanzamiento de otra iniciativa de mujeres que apoyan a mujeres y comunidades que trabajan juntas por el bien común", ha explicado emocionada la duquesa de Sussex a sus seguidores, con los que ha compartido además algunas imágenes inéditas tomadas por Jenny Zarins durante una sesión fotográfica.

Para poner en marcha este reto profesional al que comenzó a dar forma durante su baja maternal, la mujer del príncipe Harry de Inglaterra se ha asociado con los grandes almacenes británicos Marks & Spencer, con la cadena John Lewis, con la marca Jigsaw y con la diseñadora Misha Nonoo, con la que guarda una gran amistad desde hace años. "Gracias a las cuatro marcas que se unieron para apoyar Smart Works en este proyecto especial, colocando el propósito sobre las ganancias y la comunidad sobre la competencia. Al convocar a varias compañías en lugar de una, hemos demostrado cómo podemos trabajar colectivamente para empoderarnos mutuamente, otra capa de esta historia de éxito comunitario, de la que estoy tan orgullosa de ser parte ”, ha añadido la duquesa.

