La simpática regañina de Isabel II al exfutbolista Michael Owen ¡por un sombrero!

El exfutbolista británico Michael Owen acaba de lanzar su autobiografía, Reboot- My Life, My Time, un libro en el que no solo repasa su trayectoria, sino que, además, revela algunas divertidas anécdotas, como la que vivió en una ocasión con Isabel II. Ocurrió durante el acto de Royal Ascot, evento al que la soberana acude año tras año. Allí, el deportista coincidió en el ascensor con la Reina de Inglaterra… y con quince personas más. Pero, según cuenta Michael, para Isabel II no supuso un problema que hubiera tanta gente: “Vamos", dijo ella, "podemos apretarnos todos". Al hallarse ante la monarca, el exfutbolista hizo lo que habrían hecho muchos: quitarse el sombrero en señal de respeto. Pero el exfutbolista no esperaba la espontánea respuesta de Isabel II. "A día de hoy no sé si estaba de broma", reconoce. Dale al play y no te lo pierdas.