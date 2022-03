Ellen DeGeneres ya conoce a Archie y revela ¡a quién se parece!

Ellen DeGeneres no tiene pelos en la lengua y lo demuestra en cada una de las emisiones de The Ellen DeGeneres Show. Tan pronto se abre en canal para confesar públicamente episodios dolorosos de su pasado -por ejemplo que su padrastro abusó sexualmente de ella cuando era solo una adolescente- como que anuncia el fallecimiento en directo de un ser querido -su padre-. La última manifestación tenía lugar esta misma semana, cuando desveló un detalle hasta entonces desconocido perteneciente a su vida privada: que ya conocía al pequeño Archie Harrison, hijo de los duques de Sussex.

La presentadora estadounidense aseguró que recientemente voló a Londres y que pudo pasar "la tarde" con el príncipe Harry y Meghan Markle. "Solo quiero decir que fue un honor para ellos conocerme. En serio. Son tan increíbles. Son una pareja muy linda, muy realista. Y no me gusta que sean atacados. No es justo. Son solo dos personas compasivas y están haciendo mucho bien en el mundo. Están trabajando por ejemplo con los elefantes en Botsuana y eso me encanta. Estamos todos haciendo cosas juntos", explicó antes de compartir con la audiencia que durante el encuentro con los duques de Sussex y con su hijo Archie pudo incluso darle de comer.

"No puedo decirte cuán dulces son. Pero lo más importante es que sostuve a Archie. Le di de comer. Sabía cómo cogerlo. Pesa 15 libras (6,8 kilos), que al cambio son 17 dólares aquí. ¿Queréis ver una foto suya? No tengo, no pensé que fuera correcto. Pero hice un dibujo de su cara", bromeó Ellen DeGeneres, que desveló así esta reunión de la que nada se sabía hasta ahora y aprovechó, también, para resolver una de las incógnitas que acompaña al pequeño desde su nacimiento, el pasado 6 de mayo: a quién se parece. "A Harry. Tiene un cuerpo pero yo solo dibujé la cara para vosotros, en realidad tiene una cabeza perfectamente circular. Se parece a Harry. Y en ese momento tenía más pelo que yo", continuó entre risas.

Lo cierto es que, aunque ha sido ahora cuando se ha desvelado, la relación entre Ellen DeGeneres y los duques de Sussex no es algo nuevo. Ella misma lo reconoció recientemente, cuando comentó que tanto ella como su esposa, Portia de Rossi, habían compartido buenos ratos con el príncipe Harry y Meghan Markle. "Nos reunimos con ellos para hablar sobre su trabajo sobre la conservación de la vida silvestre. Son personas realistas y compasivas. Imaginen ser atacados por cada cosa que hacen cuando todo lo que intentan es lograr que este mundo sea mejor", explicó. Sus palabras coincidieron en el tiempo con las del cantante Elton John, también amigo de la pareja, que quiso salir en su defensa tras las críticas recibidas por las exclusivas y lujosas vacaciones de los duques en Ibiza y Niza.

