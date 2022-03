Charlotte y el detalle de su mochila del cole que no ha pasado desapercibido La hija de los Duques de Cambridge ha comenzado su etapa escolar en el mismo centro que su hermano George

Empieza hoy una etapa importante: aprenderá cosas nuevas, hará nuevos amigos... Charlotte ha llegado esta mañana muy contenta y acompañada de sus padres, los Duques de Cambridge, y su hermano George al colegio Thomas's Battersea, en el que estudiará a partir de ahora. Su madre, la duquesa Catherine, llevaba la mochila en la que guardaba el material escolar, una bolsa que tenía un detalle en el que seguro que no te has fijado. Llevaba colgado de la cremallera un llavero, necesario para no confundir su mochila con las de sus compañeros que son idénticas –en su clase hay otros 21 niños-. Un accesorio que casa a la perfección con los gustos y personalidad de Charlotte. ¿Lo habrá elegido ella?

Se trata de un pequeño unicornio de lentejuelas con un brillante color rosa, que se puede encontrar (en un pack de seis de distintos colores) en la tienda Amazon, con un precio tan asequible de 3.49 libras (3,8 euros). Cada llavero costaría así 58 peniques (no llega a 0,65 euros). Seguro que muchos de sus compañeros quieren uno igual cuando lo vean, pues ¿a qué niño no le gusta la magia? Desde luego a Charlotte le encanta, al menos este animal fantástico en concreto.

Así se educan los príncipes y princesas de Europa

A principios de este pasado verano, durante una salida familiar al torneo King Power Royal Charity Polo Day, se pudo ver a la hija del príncipe Guillermo llevando un bolso de unicornio y jugando con él, colocándolo incluso en uno de los palos de polo de su padre. El divertido bolsito, que pertenece a la firma TY, se puede comprar también en Amazon por unas 9 libras (unos 10 euros).

En este primer año, Charlotte tendrá clases de francés, informática, arte, música, teatro y ballet. Además aprenderá a dibujar, garabatear y escribir algunas letras. La Princesa y sus compañeros de clase también tendrán tiempo para jugar, para aprender a tomar "decisiones, a perseverar, a ser creativos y resolver problemas; a crear buenas relaciones y a estar seguros y felices", según detalla el sitio oficial de la escuela.