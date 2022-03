El príncipe Harry habla por primera vez de sus polémicos viajes familiares en jet privado

Las vacaciones de los duques de Sussex han llegado a su fin y lo han hecho con un sabor agridulce. El príncipe Harry y Meghan Markle han disfrutado de unos días de relax en Ibiza y después en la Costa Azul y, además, eran las primeras escapadas al extranjero del pequeño Archie. Sin embargo, también han tenido que hacer frente a las críticas que cuestionaban su compromiso contra el cambio climático por viajar en jets privados, un asunto que el duque no ha evadido en su vuelta al trabajo.

Harry de Inglaterra ha anunciado en una conferencia en Amsterdam -a la que llegó en un vuelo comercial- una iniciativa global llamada Travalyst, que consiste en la asociación de varias empresas líderes en el sector turístico para transformar la manera de viajar de un modo más sostenible. "No soy un experto en turismo o en negocios, pero a través de mis viajes he observado que existe una relación única entre la sociedad y el medio ambiente y he notado algo alarmante: no hay la simbiosis que se necesita", explicaba el el hijo del príncipe de gales

Para encontrar esa comunión entre la sostenibiliadad del planeta y las actividades de las personas, cree que aunque "no podemos hacerlo todo, sí podemos hacerlo mejor" y recordando que "nadie es perfecto" ha abordado la polémica en la que se ha visto envuelto este verano. Ha asegurado que el 90% de los vuelos que coge son comerciales, pero en algunas ocasiones decide hacerlo de otra manera "para asegurar la seguridad" de su familia. No obstante, ha querido dejar claro que su compromiso para reducir las emisiones de CO2 todo lo posible está fuera de duda y, tal y como se indica en un texto compartido en la cuenta oficial de los duques de Sussex, ha invitado a la empresas participantes a iniciar conversaciones para dirigir la industria hacia un modelo que "beneficie a los destinos, a las sociedades y a los ecosistemas".

El príncipe Harry participa en esta conferencia poco antes de poner rumbo a Sudáfrica en la que será la primera gira internacional de su hijo Archie Harrison. "En solo unas pocas semanas nuestra familia realizará su primera gira oficial a África, una región del mundo que en las últimas dos décadas ha sido mi segundo hogar. Nuestro equipo ha ayudado a crear un programa significativo que estamos muy emocionados de compartir con ustedes. Como apunte personal, ¡no puedo esperar para presentarles a mi esposa e hijo a Sudáfrica! Los veremos a todos muy pronto”, le decía a sus seguidores junto a un collage de varias fotos significativas de esta bonita región, añadiendo además que será finalmente el 23 de septiembre cuando inicien esta gira.

La familia recorrerá diferentes puntos del sur de África como Malawi, donde tienen fijado un encuentro con la organización benéfica Sentebale que fundó el propio Harry en el año 2006 como una forma de continuar con el legado de su madre, Diana de Gales.Desde allí se trasladarán a Angola, donde conocerán de primera mano algunos de los trabajos de limpieza de las minas terrestres. Sus últimas paradas serán, previsiblemente, Botsuana y Sudáfrica.

