El padre de Meghan Markle vuelve a la carga: '¿Cuándo podré conocer a Archie?' El exdirector de iluminación ha roto su silencio para volver a lamentarse por no ver a su nieto, que está a punto de cumplir cuatro meses

Llevaba más de dos meses sin que su nombre o sus declaraciones coparan titular alguno, pero Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, no ha aguantado más y ha vuelto de nuevo a la carga. Al igual que sucedió a principios del mes de julio, la razón que ha motivado este regreso mediático no ha sido otra que su nieto, Archie Harrison, nacido el pasado 6 de mayo y que vino a colmar de felicidad al matrimonio formado por Meghan Markle y el príncipe Harry. Si en aquella ocasión el exdirector de iluminación se deshacía en elogios hacia el bebé, deseándole salud y felicidad, esta vez ha mostrado su decepción por no haber podido conocer todavía a su nieto.

"Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder enmarcarla y ponerla en mi pared junto a la de Meghan. ¿No es eso lo que cualquier abuelo querría? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz Markle", ha comentado, visiblemente disgustado, durante una entrevista concedida al Daily Mail. Durante su conversación con el rotativo, ha dejado claro que siente que está siendo injustamente vilipendiado y suprimido de la vida de su nieto. "Le envié una tarjeta a través de su asesor financiero en Los Ángeles, pero no recibí ningún reconocimiento", añade.

Thomas Markle se ha mostrado "decepcionado" por no haber podido ver a su nieto y confía en que el hecho de haber sido madre haya "suavizado" a su hija y que, por tanto, pueda existir un acercamiento entre ellos. "Siempre tuve la esperanza de estar tan cerca del hijo de Meghan como lo estaba de ella cuando era una niña", comenta no sin cierta añoranza. Eso sí, el exdirector de iluminación no tiene reparos en sumarse a las críticas a los duques de Sussex por sus exclusivas y lujosas escapadas a Ibiza y Niza en sendos aviones privados, en lugar de mantener la conciencia medioambiental que suelen mostrar en sus actos y en sus comunicados.

"Nunca ha habido ningún problema entre Meghan y yo hasta hace bien poco. Me he callado porque Meghan estaba embarazada de Archie, pero ahora hablo porque tanto ellos como sus empleados siguen empeñados en sacarme de su vida", sentencia al tiempo que deja claro que mientras siga habiendo informaciones que él considera falsas continuará defendiéndose. "Voy a seguir hablando y no pienso callarme", concluye.

