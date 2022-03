Los 'royals' británicos también tienen grupo de WhatsApp, ¿de qué hablan?

Loading the player...

Hacer planes con amigos a través de Internet quizá era algo inimaginable hace años, pero ahora mismo no solo es una realidad, sino que también es lo más cómodo. ¿Quién no tiene un grupo de WhatsApp para organizar citas con amigos y familiares? Esta red social ha llegado incluso a la Familia Real británica. Mike Tindall -marido de Zara Phillips. nieta de la reina Isabel II- ha confesado a Good Morning Britain que entre los royals usan también este chat para organizar sus planes. El exjugador de rugby afirmó que varios familiares de Zara están el en grupo, pero no aclaró quiénes exactamente. Sí ha dicho que es un grupo muy familiar y ha desvelado cómo son algunas de sus conversaciones. Dale al play y no te lo pierdas.