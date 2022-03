Harry, Meghan y el pequeño Archie almuerzan en un tradicional pub inglés por solo 20 euros

El duque y la duquesa de Sussex están conociendo los alrededores de su nuevo hogar, tras haberse mudado a Windsor el pasado mes de abril. Durante el fin de semana, Harry y Meghan fueron vistos disfrutando de un discreto almuerzo en el pub local, The Rose & Crown, en el pueblo de Winkfield, situado a tan solo diez minutos en coche de Frogmore Cottage, su nueva residencia.

Allí, la pareja junto a su hijo Archie se acomodó en una mesa como dos comensales más, intentando pasar desapercibidos entre el resto de la clientela. Harry tomó un par de pintas de cerveza con la comida, mientras que Meghan prefirió beber agua. “Les acompañaba una secretaria privada. Meghan era quien acunaba a Archie la mayor parte del tiempo. No lo escuché llorar ni una sola vez y la duquesa se levantó a cambiarle en una ocasión el pañal” ha señalado uno de los comensales al diario The Sun. “Ningún otro cliente los reconoció. El personal pronto se dio cuenta de quiénes eran, pero fueron muy discretos” señalaba el testigo. “Charlaron como una pareja normal y se rieron mucho” añadió. Harry iba “camuflado” con una gorra de béisbol blanca, un polo y pantalones cortos y al igual que Meghan y su asistente degustaron un asado. Los dos guardaespaldas que les acompañaban prefirieron el típico fish and chips.

Este hecho se produce después de una semana difícil para la pareja, que ha sido criticada y cuestionada por parte de la sociedad británica por su supuesto alto ritmo de vida, tras haber tomado cuatro aviones privados (más contaminantes que los vuelos comerciales) en solo 11 días y ser unos de los mayores defensores del cambio climático.

Su amigo Elton John, que ha prestado su casa de Niza a la pareja estas vacaciones, no dudó en salir en defensa de ellos. “Después de un año agitado continuando su arduo trabajo y dedicación a la caridad, David y yo queríamos que la joven familia tuviera unas vacaciones privadas dentro de la seguridad y tranquilidad de nuestro hogar. Para preservar la protección necesaria, les proporcionamos un vuelo en jet privado” explicaba el cantante, de 72 años.

No contento con esta aclaración, el artista, amigo íntimo de la desaparecida Lady Di añadía: “Para apoyar el compromiso del príncipe Enrique con el medio ambiente, nos aseguramos de que su vuelo fuera neutral en carbono, haciendo la contribución adecuada a Carbon Footprint”. “Respeto y aplaudo el compromiso de Enrique y Meghan con la caridad y pido a la prensa que cesen estos ataques implacables y falsos sobre sus personas que elaboran espuriamente a diario”



