Los duques de Cambridge eliminan oficialmente a los duques de Sussex de su fundación

Ya es oficial. Los duques de Cambridge han renombrado oficialmente su organización benéfica, eliminando a los duques de Sussex de su título. Solo catorce meses después de modificar el nombre para incluir a Meghan tras su matrimonio con el príncipe Harry, el príncipe Guillermo y Kate han realizado los trámites oportunos para esta 'separación', por lo que ahora ha pasado a ser 'The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge', tal y como revelan los documentos de Companies House, el registro mercantil del Reino Unido. La organización benéfica del matrimonio ha pagado una tarifa de £10 para presentar el aviso de cambio de nombre por resolución.

Tras este paso, los que una vez fueron llamados como los 'cuatro fantásticos' tras su participación en el primer y único foro de la Royal Foundation en febrero de 2018, se separan de manera definitiva para emprender su labor por separado. En aquella ocasión, el príncipe Harry admitió que "trabajar en familia tiene sus desafíos", pero insistió en que "estamos unidos por el resto de nuestras vidas".

Sin embargo, poco más de un año después, en junio de 2019, el Palacio de Buckingham emitía un comunicado confirmando que la Fundación se convertiría en el "principal vehículo filantrópico y caritativo para el duque y la duquesa de Cambridge" y añadía que los duques de Sussex "establecerían su propia fundación caritativa". Una noticia que se producía tras la mudanza de Harry y Meghan a Frogmore Cottage, en Windsor, y la separación de sus respectivos equipos de trabajo: el de los Sussex está basado en el Palacio de Buckingham, mientras que Guillermo y Kate han mantenido su oficina en el Palacio de Kensington.

Cabe recordar que esta Fundación fue creada por los hijos del príncipe Carlos y Diana de Gales en 2009 para financiar las actividades benéficas, siguiendo el ejemplo de su madre, la recordada princesa. Eso sí, esto no significa que las dos parejas dejen de trabajar juntas en el futuro, pues existen varias campañas, como la de la salud mental Heads Together, en la que todos ellos colaboran de manera estrecha.

