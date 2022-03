Meghan Markle, molesta después de que utilicen su imagen para anunciar unas píldoras adelgazantes

Los miembros de las familias reales europeas han visto cómo, a menudo, su imagen era objeto de un uso fraudulento con el fin de anunciar determinados productos o servicios. Hace unos años, por ejemplo, la reina Sofía llegó a demandar incluso a la empresa de contactos Ashley Madison por atentar contra su honor y dignidad en una campaña publicitaria. Más recientemente, el actual monarca de Bélgica, Felipe, fue testigo de cómo la cadena de comida rápida Burger King recurría a su imagen para promocionar un nuevo local. La última perjudicada ha sido Meghan Markle, quien ha denunciado no solo el uso de su imagen, sino también que le hayan atribuido declaraciones falsas.

Así, según The Mirror, una empresa de suplementos y píldoras adelgazantes ha mostrado fotografías de la duquesa de Sussex antes y después de su embarazo para anunciar sus productos y presumir de la efectividad de dichas pastillas. Llegando al punto de incluir en su campaña declaraciones falsas de Meghan Markle alabando las virtudes y beneficios de las grajeas. "Toda mi vida he estado muy entregada a vigilar mi peso a consecuencia de la presión de Hollywood para mantenerte joven y estar en forma. Los últimos diez años he viajado por todo el mundo buscando ingredientes orgánicos y productos para perder peso", son las palabras que le atribuyen a la duquesa.

Todo esto no ha sentado nada bien en el seno del Palacio de Buckingham. Tal es así, que la esposa del príncipe Harry piensa incluso en tomar medidas legales con el objetivo de detener la campaña publicitaria. Es lo que ha desvelado el citado periódico, que cita a un portavoz de la Familia Real británica.

Y es que Meghan Markle rara vez ha realizado manifestaciones acerca de dietas o pérdidas de peso. Si echamos la vista atrás, son contadas las ocasiones en las que lo ha hecho. En el año 2016, de hecho, habló con Women's Health sobre el ejercicio y los beneficios del deporte. "Mi salud, mi estado de ánimo, la sensación que tienes después de un entrenamiento... todas estas cosas me llevan a pisar mi colchoneta o a ir al gimnasio. A veces la idea de hacer ejercicio suena absolutamente terrible, pero siempre recuerdo lo bien que uno se sentirá después. ¡Casi eufórico!", comentó entonces.

Lo cierto es que, dejando a un lado dietas alimenticias o cierta obsesión por la comida, lo que sí adora la duquesa de Sussex son el yoga, el pilates y la meditación, por poner varios ejemplos. Antes, durante y después de su embarazo estas dos disciplinas han estado muy presentes en su día a día -cabe recordar que su madre es instructora de yoga, por lo que desde pequeña lo ha podido practicar-. Estos buenos hábitos y su estilo de vida se los ha trasladado, incluso, a su marido.

