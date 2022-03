Beatriz de York celebrará su 31 cumpleaños con una cena vegana

Loading the player...

Beatriz de York cumple 31 años en un gran momento personal. Su relación con el empresario Edoardo Mapelli Mozzi va viento en popa, y aunque todavía no suenan campanas de boda, no cabe duda de que la royal se encuentra muy feliz a su lado. La princesa ha decidido celebrar su cumpleaños con una cena muy especial, ya que desde que volvió de Nueva York, ha estado siguiendo una dieta vegana. Así, todos los platos del menú estarán basados en plantas, e incluso la tarta no contendrá lácteos. De acuerdo con The Mail on Sunday, la empresa encargada del catering será The Admirable Crichton, especializados en eventos privados de altísima calidad. Dale al play y no te lo pierdas.