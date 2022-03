Por qué es una semana superespecial para Beatriz de York

Beatriz de York ha tenido un año de vértigo hasta el momento. Se ha vuelto a enamorar; ha presentado a su novio a sus padres, luego a su hermana y finalmente al resto de la familia en la boda de lady Gabriella Windsor; ha hecho varias apariciones públicas con Edoardo Mapelli Mozzi, la primera el pasado mes de marzo junto a la Duquesa de Cambridge, y suma y sigue desde entonces: su relación continúa consolidándose. Esta semana celebra su primer cumpleaños con Edoardo. Hoy la princesa Beatriz cumple 31 años, y no hay duda de que su amor le tiene reservados algunos planes maravillosos para conseguir que su gran día sea más especial todavía.

Si bien las celebraciones de Beatriz de York serán de carácter privado y puede ser que no trasciendan, los admiradores de la Princesa no descartan ver algunas fotos publicadas por su cumpleaños de sus seres queridos, que a menudo se dedican cariñosos mensajes entre sí en sus respectivas cuentas de redes sociales. La princesa Beatriz es la única de su familia que no tiene una cuenta pública de Instagram, pero sus padres, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y su hermana pequeña, la princesa Eugenia, no dejarán pasar de largo la ocasión y seguramente publicarán alguna imagen de la protagonista para señalar la ocasión.

Según las últimas informaciones, la princesa Beatriz planea celebrar su cumpleaños con una velada por todo lo alto. La nieta de la reina Isabel ofrecerá una cena vegana a sus invitados. El menú, a base de plantas, que se adhiere a la nueva dieta sin alimentos o artículos de consumo de origen animal que adoptó al regresar a Londres tras su estancia en Nueva York, incluye tres platos y una tarta de cumpleaños también libre de lácteos.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi han ocupado titulares en los últimos meses, ya que los seguidores de la Princesa han estado haciendo apuestas sobre un posible compromiso. Y, si damos por ciertas las apuestas, la pareja podría animarse a dar la buena nueva para fin de año. Ladbrokes ha revelado que las apuestas sobre un anuncio inminente se han suspendido por el momento, y que los apostadores esperan que la Princesa se case antes de 2020. Alex Apati de Ladbrokes le dijo a la edición inglesa de HOLA.com: “Ha habido mucho interés en esto en los últimos días y, con los dos aparentemente enamorados, contamos que el anuncio se hará antes de que termine el año, ¡así que prepárate para una boda real en 2020!”. Todo puede ser y quizás Beatriz de York vuelva a subir la escalinata de la imagen vestida de blanco antes de lo pensado.

