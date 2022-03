La antigua casa de Meghan Markle en Los Ángeles puede ser tuya por 1,6 millones de euros

Loading the player...

A pesar de que la serie Suits se rodase la mayor parte del tiempo en Canadá, Meghan Markle prefirió no desvincularse de su hogar de Los Ángeles, en pleno Hancock Drive, un enclave privilegiado en la ciudad californiana. Ahora, esta mansión se encuentra a la venta por 1,6 millones de euros, según el portal inmobiliario Homes. Sus cerca de 2.000 metros cuadrados están repartidos en dos pisos: uno inferior destinado al ocio y otro superior ideal para el descanso. La vivienda consta de cuatro dormitorios, tres baños, un salón con chimenea, comedor y acceso al patio con una decoración moderna. Aunque no tenga piscina, su cercana localización al centro la hacen una propiedad excepcional. Dale al play y no te lo pierdas.