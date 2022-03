De Amal Clooney a la princesa Diana, los iconos de moda que comparten estilo con Meghan Markle

Loading the player...

Meghan Markle se ha convertido en un auténtico icono de estilo. En cada una de sus apariciones, sus looks son analizados al detalle e imitados por todo el mundo. Pero ¿en quién se inspira la mujer del príncipe Harry para sus outfits? La duquesa de Sussex ha hecho numerosos guiños con sus looks a la fallecida Diana de Gales. A Meghan, como a tantas otras personas, parece encantarle el estilo de la recordada madre del príncipe Harry. La duquesa también comparte gustos con celebridades como Victoria Beckham o Sofía Vergara. En ocasiones, sus estilismos son tan similares a los de Amal Clooney que cualquiera diría que comparten estilista. Aunque también es posible encontrar conexiones de su estilo con el de la infanta Sofía e incluso con Carolyn Bessette Kennedy. Dale al play y no te lo pierdes.