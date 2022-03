Las casas de vacaciones de la familia real británica, ¡donde incluso te puedes alojar!

Loading the player...

La reina Isabel II dispone de varias casas de vacaciones. Eso no es ninguna sorpresa, pero lo que tal vez no sabías es que algunas de ellas están abiertas al público para visitas, e incluso como alojamiento. El Castillo de Balmoral es la casa favorita de la Reina, donde pasa la temporada de verano con el Duque de Edimburgo. A diferencia de otras propiedades como el Palacio de Buckingham, es de propiedad privada. Muy cerca de allí encontramos Craigowan Lodge, donde la Reina y el Príncipe Felipe se quedan cuando el castillo principal está abierto a las visitas. El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles dividen sus vacaciones entre Birkhall, el Castillo de Mey y Llwynywermod. Estas dos últimas residencias ofrecen espacios abiertos al público que se pueden alquilar para pasar la noche. ¿Quieres ver estas fantásticas residencias? Dale al play y no te lo pierdas.