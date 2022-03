Eugenia de York, de princesa a periodista por una buena causa

Hace solo unos días Meghan Markle sorprendía convirtiéndose en editora invitada del número que sacará en septiembre la edición británica de Vogue. Además, anunciaba también que va a lanzar una colección cápsula cuyos fondos irán destinados a la asociación benéfica Smart Works, de la que es patrona desde enero de 2019. Ahora las miradas se centran en Eugenia de York, quien ha seguido los pasos de la duquesa de Sussex y ha sorprendido anunciando que se va a convertir en periodista por una buena causa.

La hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson ha hecho historia en la familia real británica al convertirse en la primera persona de los Windsor que lanza un programa radiofónico de podcast que se llama Tech Tackles Trafficking. Una emisión con la que la nieta de la reina Isabel II busca sensibilizar y movilizar a la población en contra de la esclavitud que sigue existiendo en muchos países del mundo. Una realidad de la que ella fue consciente en 2012, cuando visitó la India junto a una de sus mejores amigas, Julia Boinville, a la que conoce desde la etapa del colegio.

Es precisamente esta joven quien la acompaña en esta aventura de la que han hablado en las redes sociales de la fundación que ambas crearon, The Anti-Slavery Collective. “Hay cerca de 40,3 millones de esclavos en el mundo”, dice Julia en los primeros segundos del vídeo. "Estamos desarrollando un podcast, Freedom United, y contaremos con una serie de conferenciantes. Es el momento de hablar de esto. Es algo que mucha otra gente tiene en mente, y que si no es así, haremos que lo tengan”, Lo hacemos por las personas que no pueden gritar y hablar de su situación”, aseguraba la prima de los príncipes Harry y Guillermo.

En este proyecto que la convierte en pionera entre los royal, Eugenia de York cuenta con el apoyo de toda su familia, quienes tienen la filantropía y el compromiso con la sociedad muy presentes en su día a día. De hecho, su madre, es patrona de Natasha Allergy Research Foundation, que busca cura para las alergias y moviliza a las empresas para que etiqueten correctamente sus productos.