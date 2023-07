Alexia de Países Bajos toma una importante decisión sobre su futuro siguiendo los pasos de su hermana Amalia

Alexia de los Países Bajos tiene por delante unos meses llenos de cambios. Tras terminar sus estudios de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales y alcanzar la mayoría de edad, cumplió 18 años el pasado 16 de junio, la joven Princesa ha decidido tomarse un tiempo de descanso. “Quiero esperar un poco más para hacer planes de futuro. He tenido dos años repletos de acontecimientos, así que creo que lo mejor para mí ahora es tener un año sabático”, ha declarado en la rueda de prensa posterior a la sesión fotográfica del posado de verano de la Familia Real.

VER GALERÍA

Máxima y sus hijas, pura inspiración para el verano con prendas de lino y joyitas de colores

De esta manera, la segunda en la línea de sucesión al trono de los Países Bajos sigue los pasos de su hermana Amalia. Cabe recordar que antes de volcarse por completo en su formación universitaria y en la vida institucional, la futura Reina pasó un curso investigando otras facetas personales, con viajes por distintas partes del mundo y otras actividades. Una aventura que compaginó con sus prácticas en la asociación Oranje Fonds y con un voluntariado en varias organizaciones benéficas.

VER GALERÍA

Por el momento, no se conoce ningún detalle de cómo va a ser el año sabático de la princesa Alexia, pero se espera que presente muchas similitudes con el de la primogénita de los reyes Guillermo y Máxima. “Tengo muchas ideas, pero todavía no tengo nada planeado. Me gustaría trabajar, viajar y hacer un poco de todo”.

VER GALERÍA

La princesa Alexia ha dejado más que claro que su hermana mayor es el espejo en el que se mira. “Estoy muy orgullosa de Amalia. Ella es muy fuerte”. Además, ha expresado su admiración por el coraje que demostró cuando tuvo que interrumpir su anhelada experiencia universitaria por las amenazas de secuestro que recibió de varias organizaciones criminales. “No me hubiera gustado estar en sus zapatos. Yo no hubiera podido hacer lo mismo”.

VER GALERÍA

Alexia de Países Bajos recibe de manos de su padre tres importantes regalos institucionales

Esta no es la primera muestra de cariño incondicional entre ambas Princesas. En el podcast A través de los ojos del rey, un programa radiofónico creado con motivo del décimo aniversario de la coronación del Guillermo de los Países Bajos, el monarca explicó que la princesa Alexia estaba feliz por estar al lado de su hermana en un discreto segundo plano. “Alexia dice que apoyará a Amalia en todo, pero, sobre todo, está contenta de no tener que hacerse cargo del trono”.

VER GALERÍA

En estos episodios el soberano también relató cómo afrontan sus tres hijas: Amalia (19), Alexia (18) y Ariane (16), estar expuestas a la presión mediática y las críticas. “No son ciegas, ni son sordas. Ven todo, leen todo, lo escuchan todo porque no las aislamos de nada. Hablan de ello y les afecta”

Guillermo de Países Bajos habla sobre el carácter latino de su esposa, las críticas que sufren sus hijas y de su subida al trono