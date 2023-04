De su conexión con la reina Máxima al futuro de la princesa Amalia: Guillermo de Países Bajos concede su entrevista más personal

Con motivo del décimo aniversario de su coronación, Guillermo de los Países Bajos ha grabado el podcast A través de los ojos del rey. Un total de 10 episodios, que se irán emitiendo de manera semanal, en los que el monarca hará un repaso a los retos a los que ha tenido que hacer frente en esta década de reinado. Unos programas que están conducidos por el popular presentador de radio neerlandés Edwin Evers en los que también saldrán a la luz pequeñas pinceladas del lado más personal y familiar del soberano.

Uno de los aspectos más característicos del Rey es su naturalidad y cercanía con los ciudadanos."Cuando veo a otras personas llorar o sufrir me cuesta mucho mantenerme frío. En ese sentido, agradezco vivir en el siglo XXI, donde mostrar tus emociones no se asocia a ser débil. No me avergüenzo para nada de ser así". Además, el monarca añadía que esta forma de ser era una de las cosas que más le había unido a su mujer, la reina Máxima. "Ella, como una mujer latina, también puede ser muy emocional. Compartimos eso y es genial".

Otro de los puntos que se ha tratado en estas primeras entregas es el futuro de Amalia en el trono. Un hecho que el monarca ve lejano. "Le deseo a Amalia un largo tiempo de preparación antes de que eso suceda. Para ella misma, para formar su familia o para que haga lo que quiera hacer". De la misma manera, añadía, que, por el momento, en su cabeza no entraba la idea de abdicar. "Hay muchos factores que entran en juego en esta cuestión y no sé qué puede pasar con mi salud, pero prefiero no pensar en esas cosas. Cuando llegue el momento, en un futuro lejano, Amalia y yo tomaremos una decisión conjunta, como hice con mi madre", explicaba haciendo referencia a la retirada de su progenitora, Beatriz de los Países Bajos, en 2013.

Unas declaraciones con las que ha mostrado el apoyo tan fundamental que su esposa y sus tres hijas: la princesa Amalia (19), la princesa Alexia (17) y la princesa Ariane (15) son para él. Precisamente, en un tono mucho más distendido, apuntaba que su comentado cambio de look, dejándose barba, había sido por consejo de las mujeres de la casa.

La gran cena del Rey

Además de este espacio radiofónico, Guillermo de los Países Bajos está preparando una gran cena en el Palacio Huis Ten Bosh para el próximo 26 de abril. Un banquete con el que celebrará sus 10 años como monarca. A este evento asistirán 100 ciudadanos de los Países Bajos que serán elegidos bajo sorteo y que tendrán que cumplir un requisito indispensable: ser considerados personajes ilustres por su servicio a la comunidad.

