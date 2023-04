El gran almuerzo de Guillermo y Máxima de Países Bajos para celebrar un hito de su reinado

Los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos han abierto las puertas de su palacio de par en par para agasajar a cien ciudadanos sobresalientes que han destacado por ser pioneros, por ayudar en sus vecindarios, por ser inspiradores y tener un espíritu cooperativo y reconciliador. En definitiva ser una persona diez con motivo del décimo aniversario de reinado del monarca, que tendrá lugar este domingo 30 de abril.

Este acto, en el que también ha estado presente la madre del Rey, la princesa Beatriz, antigua jefa de Estado, ha tenido lugar en el salón de baile Oranjezaal del Palacio, que destaca por sus espectaculares pinturas, con un total de 31, que decoran el espacio desde el suelo hasta el techo.

“Durante los últimos diez años he conocido a muchas personas que hacen esfuerzos fantásticos por los demás, por el vecindario o el interés general. Quisiera agradecer a esas personas su compromiso con los Países Bajos. Me gustaría invitarte a un almuerzo festivo para personas que merecen un reconocimiento por su compromiso con los demás. ¿Conoces a alguien así? Entonces me gustaría conocerlos”, dijo el Rey en febrero con motivo del lanzamiento de esta campaña en la que se animaba a los neerlandeses a participar de esta iniciativa.

Este acto se ha producido en la víspera del Día del Rey, cuando el monarca cumplirá 56 años, una de las fiestas grandes para la Familia Real de Países Bajos que tendrá lugar en Rotterdam este jueves y en la que se espera que los Reyes estén acompañados por sus hijas y por otros miembros de la monarquía de su país.