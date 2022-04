Ariane de Países Bajos cumple 15 años, unos días antes de que los celebre la infanta Sofía

En un mes cuajado de cumpleaños entre los miembros de las Casas Reales, en el que destaca por encima de todos los 96 años que cumplirá Isabel II el 21 de Abril, una joven princesa ha entrado de lleno en la adolescencia. Se trata de Ariane de Países Bajos, la tercera hija de los reyes Guillermo y Máxima y tercera en la línea de sucesión al trono que este domingo cumplió 15 años, los mismos que celebrará la infanta Sofía el próximo 29 de abril. La joven princesa es la más desconocida de Palacio, ya que sus hermanas, la princesa Amalia y la princesa Alexia son mayores y suelen acaparar gran parte de los focos.

La Casa Real ha preferido no enmarcar este año de ninguna manera significativa esta fecha para Ariane de Países Bajos y no ha distribuido imágenes nuevas de la Princesa, que de momento no ha debutado en solitario. Su hermana mayor, la heredera, tuvo un gran protagonismo a finales de 2021 cuando ingresó en el consejo de Estado, el inicio de su camino hacia el trono. Su hermana Alexia estudia desde agosto de 2021 en Gales, en el UWC Atlantic College, el mismo internado en el que lo hace la princesa Leonor.

Ariane vive con sus padres en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya y acude al colegio Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya. Siempre que sus estudios se lo permiten, le gusta jugar al hockey y al tenis y sabe tocar la guitarra, cantar y bailar. Tiene una sensibilidad especial para las artes y le gusta mucho dibujar. Poco más se sabe de la nieta de la princesa Beatriz pues al igual que ocurrió con sus hermanas mayores, los Reyes están protegiendo su privacidad al máximo hasta que sea mayor de edad y no dispondrá de agenda oficial hasta entonces. Aún así se la ha visto en algunos posados de la Familia Real en la nieve y en verano y derrochó estilo andaluz en la Feria de Abril sevillana en el año 2019, fiesta en la que se conocieron sus padres unos años antes.

Ariane Guillermina Máxima Inés, princesa de los Países Bajos y princesa de Orange- Nassau, nació el 10 de abril de 2007 en La Haya. Un mes después de su nacimiento tuvo que ser ingresada durante una semana por una infección en las vías respiratorias. Fue bautizada unos meses más tarde de su llegada al mundo, el 20 de octubre, en la iglesia conocida como Kloosterkerk por el reverendo D. van der Boon. Sus padrinos de bautismo fueron Valeria Delger, amiga de la reina Máxima; Inés Zorreguieta, su tía materna; Guillermo de Luxemburgo, gran duque heredero; Tijo Baron Collot d’Escury y Anton Frilling, ambos amigos del rey Guillermo.