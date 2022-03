Alexia de Holanda cumple 15 años convertida para algunos en la rebelde de su generación

Parece que en todas las épocas y en todas las casas reales, siempre hay alguien al que se le tiene que colgar el título de rebelde. Lo vimos cuando la princesa Margarita rompió todas las reglas de la Corona británica o cuando Estefanía de Mónaco se convirtió en una estrella de la música, eso sin olvidar la complicada adolescencia del príncipe Harry o la decisión de Magdalena de Suecia de vivir fuera del palacio. Ahora es la princesa Alexia de Holanda la que cumple los 15 años convertida para algunos en la princesa rebelde de su generación.

La hija mediana de los Reyes de Holanda cumple este 26 de junio los quince años. Muchas miradas han estado puestas en ella en los últimos tiempos. Por un lado, porque es la más parecida a Máxima, es llamativa, vistosa y capaz de acaparar todos los objetivos con solo una sonrisa; y, por otro lado, por su afición a las redes sociales. Si bien esto último no sorprende al tratarse de una joven de esa edad, sí que ha costado más de un quebradero de cabeza a la Casa Real.

Son varias las ocasiones en las que un vídeo tomado o protagonizado por Alexia de Holanda se vuelve viral y tras el debate de rigor, de si fue víctima de un hackeo, un fallo de seguridad o se le “escapó” a alguien de su círculo, el vídeo termina siendo retirado. La última vez se trató de una grabación de Tik Tok en la que la Princesa salía bailando con un grupo de amigas y cantando un rap con un vocabulario no demasiado afortunado en boca de una princesa. El debate no debe ser fácil en el interior del palacio de Huis Ten Bosch ya que por un lado los Reyes quieren que sus hijas se críen como cualquier joven de su generación, sin embargo, no se les permite mostrar nada de su vida por razones obvias.

“Saben que son famosas, el sueño de muchas adolescentes, y no pueden evitarlo. Sus amigas tienen cuentas públicas de Instagram y TikTok, pero ellas mismas deben tener mucho cuidado con lo que publican y quién puede verlo”, explicaba recientemente el experto holandés Marc van der Linden. Eso sin olvidar, que a la princesa Eloísa, prima hermana de Alexia, sí se le permite tener una cuenta de lo más activa en Instagram pero, y esto es clave, Eloísa no es la segunda en la línea de sucesión a la Corona de los Países Bajos, ella ya ha cumplido la mayoría de edad y no forma parte de la Casa Real, aunque sí de la Familia Real.

Alexia se ha hecho mayor y de eso no solo dan muestras sus redes sociales, poco a poco hemos visto como ella y su hermana Amalia, la princesa heredera, comenzaban a usar maquillaje para los posados, a tomar prendas prestadas del armario de su madre y a subirse a razonables tacones. Siempre se ha dicho que es una princesa con carácter, sus apariciones son espontáneas y expresivas, al más puro estilo Máxima, mientras que Amalia da un aspecto más reposado e introvertido, propio de su padre y del papel que está llamada a desempeñar en el futuro.

Su última aparición fue el pasado abril durante el Día del Rey y participó en un taller organizado por el famoso youtuber holandés Enzo Knol junto a la reina Máxima. Divertidas, distendidas y muy compenetradas, madre e hija hablaron de cómo se llevan. “Creo que mis padres están bastante bien… ¡son muy buenos padres!”, dijo divertida la princesa. Alexia continuó diciendo que no siempre la convivencia es fácil y reconoció que “a veces, por supuesto, hay un poco de estrés, pero creo que todos los padres tienen días mejores y días peores, pero en general es muy agradable”.

La celebración tendrá lugar, como siempre, en la intimidad del hogar, y podría ser el mes que viene cuando vuelva a aparecer en escena durante el tradicional posado que los Reyes de Holanda y sus hijas hacen cada verano. Eso siempre y cuando las redes sociales no le vuelvan a jugar una mala pasada y es que parece que una era en la que todos tenemos un móvil en la mano cumplir quince años entraña todavía más complejidad. Un reto, al que se enfrentan los príncipes y princesas de hoy en día. Por otro lado, la joven princesa se ha comportado como millones de chicas y chicos de su generación y, también es cierto que la adolescendia implica un punto de rebeldía, ¿merece por ello el cartel de rebelde?

