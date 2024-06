La infanta Sofía, a punto de acabar el curso en Gales y reencontrarse con su familia antes de su gran reto

Es inevitable que el foco se pose constantemente en la heredera, que a sus 18 años está a punto de acabar su primer año de formación militar, pero su hermana, la infanta Sofía también está viviendo una etapa clave en su vida mientras, de momento, sigue los pasos de la Princesa Leonor. Está a punto de concluir su primer año estudiando en Gales y de reencontrarse con su familia para iniciar un verano que acabará con dos fechas marcadas en rojo en su calendario. Por una parte, la de su regreso al UWC Atlantic College para iniciar segundo de bachillerato, y por otra, la de su primer acto en solitario.

Será el próximo viernes 14 de junio cuando ponga fin al primer curso en el prestigioso colegio de Reino Unido y regrese a España. Aún tendrá que esperar poco más de un mes para disfrutar de las merecidas vacaciones de verano con su hermana ya que la princesa de Asturias no termina su formación en Zaragoza hasta el 19 de julio. No obstante, no sería descartable que la infanta Sofía asista junto a sus padres al cierre del curso en la Real Academia General Militar cuando la heredera sea nombrada Dama Alférez Cadete. Sería la primera vez que la familia al completo acude al centro castrense de la capital aragonesa.

No vemos a los Reyes Felipe y Letizia con sus dos hijas desde el posado que protagonizaron con motivo de su 20º aniversario de boda. Entonces, se reunieron los cuatro para la sesión fotográfica que realizó el equipo de la Casa Real el pasado 6 de mayo, coincidiendo con un día festivo para la Infanta. No coincidían en público desde Semana Santa, cuando acudieron, con la Princesa y la Infanta de vacaciones, a la procesión del Encuentro en Madrid.

A lo largo de este año en el UWC Atlantic College, la infanta Sofía se ha hecho mayor (ha cumplido 17 años el pasado 29 de abril), ha vivido por primera vez lejos de casa y el extranjero, por lo que inevitablemente ha cambiado y evolucionado. Se desconoce si la agenda real tiene algún compromiso para ella durante el verano o si su próxima cita será ya en el tradicional posado que suelen realizar durante sus vacaciones en Mallorca. En cualquier caso, la vuelta "al cole" se presenta intensa para ella.

A finales de agosto partirá de nuevo hacia Gales para comenzar el segundo y último año de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College. Tras el reencuentro con sus compañeros y la adaptación al nuevo curso, la mirada ya estará puesta en el 30 de septiembre cuando debutará en solitario en un acto oficial. Amadrinará un nuevo concurso de fotografía con su nombre que busca difundir y compartir a través de imágenes la herencia histórica, cultural y natural de nuestro país. La Infanta será la encargada de entregar los galardones “como miembro más joven de la Casa Real, a la que la institución está tan ligada”, según constan en las bases del certamen. Aunque ya había participado en algún acto junto a su hermana sin la compañía de los Reyes, será la primera vez que no cuente con ninguno de sus apoyos habituales en un reto que se presentará siete meses antes de alcanzar la mayoría de edad.