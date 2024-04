La reina Sofía, con su hermana Irene de Grecia, acude al concierto benéfico en Palma con el que arranca sus vacaciones de Pascua

Es un auténtico clásico de sus vacaciones de Semana Santa. La reina Sofía es fiel a muchas citas y una de ellas es el concierto benéfico que cada año organiza Projecte Home Baleares en la catedral de Palma de Mallorca. Acompañada por su hermana Irene de Grecia, con la que suele pasar estas fechas en la isla, ha llegado muy sonriente con un look de estilo étnico formado por dos piezas verde oliva y un poncho con bordados en las mangas. Antes de ocupar la primera fila para disfrutar del recital, que se celebra por 15º año consecutivo, ha saludado a las autoridades, como la presidenta del Congreso Francina Armengol y a la de las Islas Baleares, Marga Prohens.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La Orquesta Sinfónica de Baleares ha interpretado el Réquiem de Mozart bajo la batuta del director Pablo Mielgo y acompañada de la Capella de la Seu, dirigida por Joan Company y la Coral de la Universidad de las Islas Baleares, con Nùria Cunillera al frente. Con un lleno absoluto, en la Catedral de Palma ha vuelto a sonar la icónica composición de Mozart después de dos años en los que se había apostado por Un réquiem alemán, de Johannes Brahms y Un Canto a la Esperanza, de Gabriel Fauré, Baltasar Samper y Richard Blackford. Los beneficios del concierto van destinados a programas para ofrecer tratamientos a personas drogodependientes.

La reina Sofía participa en la localidad madrileña de Rivas de la limpieza del río Manzanares

VER GALERÍA

Aunque doña Sofía tiene previsto viajar a Málaga el Jueves Santo para presidir el desembarco de la Legión y el posterior traslado del Cristo de Mena, tal y como ha confirmado el diario SUR, no ha dejado de cumplir con su sagrada tradición de disfrutar de la Pascua en Mallorca, una isla por la que siente un apego especial, ya que es su lugar de vacaciones predilecto. Hace poco menos de un mes, estuvo allí para recoger la Medalla de Oro de las Baleares que le concedió el Gobierno autonómico por su compromiso social con las entidades de la isla. "Quisiera agradecer la honra que supone para mí este galardón que me ha sido concedido. He tenido el privilegio de disfrutar, durante más de medio siglo, que se dice pronto, de estas maravillosas islas y de sus gentes. Espero poder seguir haciéndolo muchos años más", dijo entonces al recoger su reconocimiento.

VER GALERÍA

Un año más vuelve con su inseparable hermana, Irene de Grecia, a la que también vimos el pasado 27 de febrero en la capilla de San Jorge de Windsor, donde la familia real británica ofreció una misa funeral en recuerdo de su hermano el rey Constantino con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. También las acompañaron, a ellas y a toda la familia real griega, los reyes Felipe y Letizia y don Juan Carlos, que viajó desde Abu Dabi, donde reside desde 2020.

Por el momento se desconocen los planes de don Felipe y doña Letizia para esta Semana Santa o si coincidirán con la reina Sofía en Madrid o en Palma, donde la madre del Rey podría volver el domingo para acudir a la Misa de Pascua como suele hacer cada año. Este jueves comienzan las vacaciones de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza y se espera que se reencuentre con su hermana que ya habrá llegado de Gales donde estudia bachillerato internacional en el Atlantic College. La agenda de la casa real no contempla ningún compromiso esta semana, pero antes de que se retomen cada una sus estudios, aún podrían dejarse ver, ya sea en un acto oficial o visita privada, como ha ocurrido otros años.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Irene de Grecia y Dinamarca, hermana de la reina Sofía y una de las princesas más desconocidas de Europa. De espíritu bohemio, carácter rebelde y siempre en un segundo plano, la tía del rey Felipe vive volcada en su labor solidaria, ¡No te lo pierdas!