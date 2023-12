Juan Luis Cano, de Gomaespuma, sobre la reina Letizia: ‘Creo que sigue enamorada de su profesión’

Loading the player...

El divertido encuentro de la reina Letizia con el dúo cómico Gomaespuma ha sido de lo más comentado en los últimos días. Doña Letizia estuvo charlando con Juan Luis Cano y Guillermo Fresser por una buena causa -los beneficios de este especial, emitidos en Movistar Plus+, se destinarán a la Fundación Gomaespuma- y Juan Luis ha contado algunos detalles de esta curiosa reunión. El periodista no solo ha explicado cómo se forjó el encuentro, sino que, además, ha revelado una conclusión que ha sacado sobre la reina Letizia tras su conversación. Dale al play y no te lo pierdas.

