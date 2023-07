Leonor habla de su futuro durante su discurso en los Premios Princesa de Girona: 'Es un momento importante en mi vida'

La princesa de Asturias se ha dirigido a todos los asistentes durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2023, una noche con el talento joven como eje central. En el escenario del Hotel Camiral de Caldes de Malavella, y con gran aplomo y tranquilidad mientras los Reyes y la infanta Sofía la escuchaban con atención desde el público, ha dado el que es su quinto discurso en el marco de estos galardones, que ha pronunciado en tres idiomas (castellano, catalán e inglés). Se trata de una de las intervenciones más personales de la heredera al trono ya que ha hablado del "momento importante" que vive y de su próxima formación militar. Reproducimos a continuación sus palabras íntegras.

Majestats, autoritats, patrons, amigues i amics. Saludo especialment als nostres premiats i´els milers de joves que shan involucrat en les activitats que la Fundació ha desenvolupat aquest any. Bona nit i benvinguts. Estar a Girona és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial per a mi. Ahir, la meva germana Sofia i jo vam tenir la sort de conèixer el model d´innovació i creativitat de la BulliFoundation —i el seu museu—, de la mà de Ferran

Adrià, a la impressionant Cala Montjoi, al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus. I també m´alegra molt haver pogut conèixer, amb la meva germana, la seu de la Fundació a la ciutat de Girona.

Nos reúne esta noche el talento de nuestros cinco premiados y su compromiso con la sociedad y con los retos a los que se enfrenta. Los cinco son referentes indiscutibles que han aprovechado las oportunidades para que su trayectoria tenga un propósito claro con impacto social. He hablado con ellos y con otros jóvenes de las preocupaciones de nuestra generación, de lo que significa formarse, de cómo encontrar y desarrollar el talento propio, de prepararse en nuevas competencias a través de modelos educativos innovadores, de la consciencia de vivir de forma equilibrada en nuestro planeta, de los proyectos vitales cuando tienes veinte o veinticinco años.

En mi caso, tengo casi dieciocho. Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa con un periodo de formación militar. Y, más allá de mi responsabilidad, estoy contenta porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas, y convencida, de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer valores con los que he crecido y que hoy encarnan nuestros cinco premiados: respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, búsqueda del conocimiento, templanza, disciplina, constancia. También, capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad.

That is what I can see in Sabrine: her determination to succesfully build Kenya´s largest network for early childcare is truly inspiring. I són valors que també projecta en Marc, quan es mostra orgullós dels seus inicis a terres gironines per ser ara professor a la universitat de Yale i un referent en la investigació d' un problema de salut pública gran: l'obesitat. I encara em quedo sorpresa i impressionada amb la valentia d’en Rafel de llançar-se a fabricar satèl·lits que recopilen informació valuosa per afrontar reptes com el canvi climàtic. I la Silvia, que té la capacitat de curar emocions i alleujar el dolor quan una malaltia crònica i avançada ens roba qualsevol il·lusió.

Y con la historia de María, y su talento extraordinario con el violín, siento que el esfuerzo está siempre detrás de la excelencia. Ya me dirán si no es emocionante compartir juntos una noche en la que estamos comprobando que varias generaciones de jóvenes ya han pasado a la acción y nos ofrecen lo mejor de sí mismos. Gracias, Silvia, Rafel, María, Sabrine y Marc por marcarnos el camino. Gracias a los jóvenes que confían en la Fundación Princesa de Girona para seguir creciendo, gracias a tantas empresas y entidades que nos apoyan.

Gracias por permitirme aprender de todos vosotros. Y gracias por inspirarnos desde Girona a tantos jóvenes de mi generación que pretendemos vivir en una sociedad más comprometida con los demás. Muchas gracias.