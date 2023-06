Todos los detalles del gran día de Irene Urdangarin, que ha unido a su familia materna y paterna

Irene, la hija pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha celebrado este viernes su graduación que ha servido para juntar a su familia casi al completo en Ginebra (Suiza), la ciudad en la que vive con su madre. Hasta allí se han desplazado sus padres; sus abuelos, los reyes Juan Carlos y Sofía; sus tres hermanos Juan, Pablo y Miguel; su tía, la infanta Elena; sus primos, Felipe y Victoria de Marichalar; y su abuela paterna, Claire Liebaert. Ninguno de ellos ha querido perderse el fin de sus estudios de bachillerato en la Escuela Internacional, conocida como Ecolint.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

La infanta Cristina, con sus hijos Irene y Miguel, viajaron el jueves a Ginebra, donde la mañana de este viernes los hemos visto, también con Juan y Pablo Urdangarin, entrar al hotel Four Season Des Bergues de Ginebra.. A continuación se veía a Claire Liebaert, que ha acudido a la graduación a pesar de su delicado estado de salud, y a Victoria de Marichalar, quien ya adelantó un día antes que viajaría hasta Suiza para estar a lado de su prima. En último lugar, por la puerta del establecimiento hotelero accedían la protagonista de la jornada y su padre. Ya por la tarde y rumbo a la graduación de la protagonista del día, don Juan Carlos y la infanta Elena salían a la vez del hotel.

VER GALERÍA

-Irene Urdangarin, tras los pasos de Marta Ortega con su 'total look' de Zara y un bolso de lujo

- Analizamos la relación de Irene Urdangarin con sus hermanos, ¿a quién se parece más? ¿con quién tiene mayor afinidad?

A las 15:30 horas ha tenido lugar la ceremonia propiamente dicha que ha tenido lugar en los campus de La Châtaigneraie y el Campus des Nations del colegio al aire libre. Tal y como han indicado en Y ahora Sonsoles, don Juan Carlos y doña Sofía se han sentado juntos y su actitud ha sido muy relajada. Enfrente estaban sentados la Infanta e Iñaki, que no han ocupado asientos contiguos pero tampoco estaban muy alejados. La banda sonora del acto ha sido la canción This is me, que aparece en la película El gran showman, protagonizada por Hugh Jackman.

Loading the player...

Desde hace días, los docentes del Ecolint, pero también el personal administrativo y de servicios ha trabajado duramente para que el evento sea inolvidable de uno de sus últimos días en el colegio, que cuenta con alumnos de casi cien nacionalidades que hablan más de sesenta lenguas maternas distintas, algo que se puede apreciar en las banderas que se han colocado en el acto.

- Las pistas que ha dado Irene Urdangarin sobre su futuro que la mantendrían en Suiza cuatro años más

VER GALERÍA

Tras los discursos correspondientes de las autoridades académicas le ha tocado el turno al representante de los graduados. Uno a uno, los alumnos han desfilado por el estrado donde han recogido su certificación. En total, la graduación ha durado dos horas y media y le ha seguido un cóctel para que los estudiantes puedan charlar con sus familias y los parientes de sus compañeros. La fiesta seguirá esta noche y mañana, tal y como han informado en Fresh Ya es mediodía. El sábado habrá una cena de despedida cuyo precio por cubierto asciende a 250 euros.

VER GALERÍA

Este momento tan especial, Irene Urdangarin ha podido vivirlo con gran parte de los suyos. Además, su graduación ha servido de triple celebración pues también se festeja su 18º cumpleaños, que tuvo lugar el 5 de junio, y los 58 años de su madre, quien los cumplió este martes.

- La infanta Cristina, el gran apoyo de sus padres en sus últimas citas internacionales

Al finalizar el acto, que supone la despedida de Irene de los que durante estos años han sido sus compañeros, han regresado al hotel. Los primeros en llegar han sido don Juan Carlos y doña Sofía, y poco después han accedido la infanta Elena y sus hijos, Felipe y Victoria de Marichalar, quien el jueves ya confirmaba que acompañaría a su prima en esta celebración. Minutos después de acceder al establecimiento, los cinco juntos han salido y se han montado en el mismo vehículo, un furgón negro en el que el anterior jefe del Estado ha ocupado el asiento del copiloto.

VER GALERÍA

El hotel que han elegido es el Four Seasons Des Bergues, un exclusivo establecimiento que destaca por ser el primero que existió en Ginebra y cuenta con vistas al casco histórico de la ciudad y a los Alpes además de tener en su interior un restaurante con estrella Michelin. De esta misma ubicación ha salido horas antes toda la familia, tanto los Borbón como los Urdangarin, para dirigirse a la celebración.

- Así son los cuatro hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

VER GALERÍA

Los esperados reencuentros

Don Juan Carlos y doña Sofía, que coincidieron a principios de mes en Amán, durante la boda de Hussein y Rajwa de Jordania, han vuelto a coincidir con Urdangarin por primera vez después de que en enero de 2022 se publicaran las imágenes del exjugador de balonmano con Ainhoa Armentia, unas fotos que precipitaron su ruptura matrimonial con la infanta Cristina.

Su último encuentro que ha trascendido se produjo a comienzos 2018, cuando celebraron precisamente en Ginebra el 50 cumpleaños de Iñaki. Meses después, en noviembre, los Borbón celebraron en el Palacio de La Zarzuela los 80 años de la Reina, pero en esta cita no estuvo su yerno puesto que llevaba ya cinco meses en la prisión de Brieva, cumpliendo su condena a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Nóos. En 2019, el anterior jefe del Estado y su esposa vieron a Claire Liebaert en Hannover, donde viajaron para animar a su nieto Pablo Urdangarin en un partido de balonmano.

Por otro lado, es la tercera vez, que haya constancia, que Cristina de Borbón y Urdangarin se ven desde que anunciaron la irrupción de su matrimonio. En abril llegaron las primeras imágenes tras su separación, un encuentro que tuvo lugar en Bacelona, donde compartieron hotel, desayuno y planes con sus hijos, como un partido de balonmano de Pablo. En agosto pasaron unos días en Bidart juntos, con sus hijos, tal y como mostró ¡HOLA! En septiembre de 2022 coincidieron nuevamente en Jaca, en el funeral del exdirector y gerente de la estación de esquí de Candanchú, Eduardo Roldán. En esa despedida también estaba presente la infanta Elena, el gran apoyo de su hermana en esta complicada etapa.

La graduación de la menor de sus cuatro hijos quizá sea la última vez que veamos a la hermana mediana de Felipe VI y Urdangarin antes de que su divorcio se haga efectivo, lo que podría tener lugar de forma inminente. El punto y final definitivo a sus 24 años de unión se ha demorado porque han preferido esperar a que Irene fuera mayor de edad.