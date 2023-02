En la recepción al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real El momento en el que el embajador de Irán no da la mano a la Reina Desde la revolución islámica de 1979 los hombres iraníes tienen prohibido estrechar la mano a las mujeres en público

Los Reyes han recibido al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real; un acto que se repite cada año por estas fechas y que ha recuperado todo su esplendor tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia. Así el rey Felipe VI y la reina Letizia han recibido a los representantes de 126 embajadas residentes en España. Sin duda, el momento más comentado ha llegado cuando el embajador iraní, Hassan Ghashghav, no le ha dado la mano a la Reina para evitar el contacto físico con ella, pero sí ha estrechado su mano con el Rey. Desde el triunfo de la revolución islámica de 1979 en Irán, los hombres no pueden dar la mano a las mujeres en público. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

