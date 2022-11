¿Cómo fue su encuentro con la Reina? ¿Por qué productos se interesó? Hablamos con los participantes de BioCultura

Una sorpresa de lo más agradable. Así califican las empresas que participaron en BioCultura, la feria de productos ecológicos y consumo responsable, la visita de la Reina. El domingo por la tarde, cuando la muestra estaba a punto de echar el cierre, doña Letizia se desplazó hasta el Pabellón 9 de IFEMA para conocer de cerca las novedades más destacadas de este sector. Llegó sola e intentó pasar lo más desapercibida posible. Y casi lo consiguó, pues algunos empresarios no se dieron cuenta de su presencia. "Pasó por delante del stand y no la conocí", ha contado a ¡HOLA! Delia Gil, propietaria de Embutidos Luis Gil, una ganadería ecológica situada en el Valle de Ocón, La Rioja. "Yo estaba comprando unos quesos en el puesto de enfrente, que era de Asturias, y escuchaba que gritaban Letizia, Letizia. Me dijeron que si yo no la conocía y yo respondí que no, que no conocía a ninguna Letizia. Entonces ellos ya me dijeron que era la Reina", ha recordado entre risas.

En ese momento, Delia se acercó a doña Letizia y su hija Jimena, de 11 años, capturó el encuentro con la cámara de su teléfono móvil. "Le di las gracias por venir a la feria y la verdad que me emocioné bastante. Me impuso mucho su educación, su sencillez, su tono de voz pausado. Me escuchó sin prisa, con atención y fue muy amable. A mi hija le preguntó con cariño cómo estaba. Me pareció una mujer genial", ha explicado.

Delia le hizo entrega de un detalle a la Reina, un lote de productos ecológicos en el que había chorizo riojano, lomo, jamón... "Todo de nuestros cerditos de raza duroc, apto para celiacos y libre de lactosa", ha puntualizado. Este obsequio, según nos cuenta, fue su forma de darle las gracias por su preocupación y apoyo constante al sector ecológico. "Nos preguntó si la gente estaba comprando, que cuántos años llevábamos yendo a la feria... Somos una empresa muy pequeña, familiar, con 12 trabajadores, que todos los días nos levantamos a las cinco de la mañana para ir a la fábrica y hoy todo el mundo nos estaba llamando", ha reconocido emocionada. Para Delia este encuentro real fue "un momentazo". "Me llevo muy buena sensación de la Reina, no hubiera pensado que fuera a ser así", ha declarado.

Doña Letizia conoce la importancia de tener una buena alimentación para evitar enfermedades y siempre da a conocer las virtudes de los alimentos eco. Por eso paró en el stand de Dr. Goerg, especializado en productos realizados con coco, cien por cien natural, orgánico, vegano, sin aceite de palma, azúcar industrial ni aditivos. También visitó el expositor de Conservas Virto, una empresa familiar que le obsequió con sus yemas de Espárrago Ecológico D.O. Navarra.

Al margen de la comida saludable y ecológica, doña Letizia se detuvo en un stand de cosmética natural, donde probó un tónico de rosas, y se interesó por la artesanía de TicSilver, que realiza joyas de filigrana, madera y acero. "Yo estaba atendiendo a otras clientas y apareció por sorpresa", nos ha dicho Elisabeth, la encargada de esta pequeña empresa. "Le pedí una foto y me dijo que claro. Luego preguntó a ver cómo habíamos salido y nos hicimos alguna más. Es una mujer maravillosa, encantadora, cercana y muy graciosa", ha añadido. La Reina se llevó unos pendientes de hilo de plata, largos y muy elegantes, y le dijo a Elisabeth que se los pondría "para trabajar". "Y yo creo que se los va a poner porque son de su estilo", ha señalado con ilusión.