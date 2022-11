El regreso de la princesa Leonor a Gales tras una semana llena de emociones y un pequeño contratiempo

La princesa Leonor ya está en Gales para seguir sus estudios de segundo de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College tras una semana en España que ha sido intensa, emocionante y con un pequeño contratiempo. Un último empujón final hasta las navidades donde previsiblemente volverá de nuevo a casa para pasar las fechas más entrañables del año en familia.

VER GALERÍA

Durante estos días de finales de octubre y primeros de noviembre, conocido como October break (Vacaciones de otoño),la heredera volvió a Oviedo para participar en su gran cita institucional del año, los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Leonor volvió a cautivar y a emocionarse con el concierto al que acudió junto a sus padres los Reyes y su hermana la infanta Sofía. Fue la primera vez que se la veía tras dos meses estudiando en Reino Unido.

- La princesa Leonor deja al descubierto su nuevo 'piercing'

- La propietaria del restaurante de Cudillero donde paró la Familia Real nos cuenta cómo fue el inesperado encuentro

Un día después por la mañana, acudió junto a su familia a las audiencias con los ganadores de los galardones que llevan su nombre y ya por la tarde y esta vez con doña Sofía al Teatro Campoamor de Oviedo para presidir la ceremonia de entrega de reconocimientos que este año recuperaba todo su esplendor tras la pandemia sin restricciones de aforo y sin mascarillas.

En su discurso, Leonor dijo sentirse “muy feliz por volver a Asturias un año más” y añadió que: “He leído sobre cada uno de los premiados y me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente”. Fue su cuarta intervención en este lugar desde que en 2019 debutara en ese mismo lugar.

VER GALERÍA

Su paso por tierras asturianas, acabó antes de lo previsto. El 29 de octubre acudió a Cadavedo, reconocido como Pueblo Ejemplar de Asturias 2022, pero no pudo terminar el recorrido por sufrir una indisposición. Su hermana, la infanta Sofía, no pudo sumarse a la visita y se tuvo que quedar en Oviedo. Doña Letizia explicó con total naturalidad lo que había ocurrido. “En este escenario tenían que estar Leonor y Sofía. Las echamos de menos un poquitín. Sofía pasó mala noche y ahora Leonor también se encontraba regular al levantarse ha hecho un esfuerzo, pero no ha podido ser. Tienen gastroenteritis, supongo que en 24 ó 48 horas se pasará. Algo les sentó mal. Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada. A este pueblo hay que volver con las dos”, dijo antes de leer las palabras que su hija mayor había preparado.

VER GALERÍA

Durante estas primeras vacaciones del curso, la princesa Leonor también ha vivido otra emocionante cita: la de su 17º cumpleaños que tuvo lugar el 31 de octubre y que ya recuperada de su gastroenteritis pudo celebrar con su familia y amigos, según apunta la revista ¡HOLA! Es el último que ha celebrado antes de iniciar una nueva e importante etapa. El año que viene cumplirá la mayoría de edad, jurará la bandera y comenzará su formación militar y comenzará la universidad. Tan solo dos días después, el 2 de noviembre, su abuela la reina Sofía cumplió 84 años. En definitiva, unos días familiares, de desconexión, pero también de obligaciones que habrán servido para que recargue las pilas hasta la Navidad.