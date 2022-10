La propietaria del restaurante de Cudillero donde paró la Familia Real nos cuenta cómo fue el inesperado encuentro

La visita de la Familia Real a Cadavedo, el pueblo ejemplar de esta edición de los Premios Princesa de Asturias, estuvo llena de contratiempos. Antes de llegar, los Reyes y su hija Leonor hicieron una parada en el Concejo de Cudillero, concretamente en la localidad de Ballota. Se detuvieron en Casa Fernando, un restaurante con hotel, situado en la salida 445 de la Autovía del Cantábrico. Ainoha García, una de las propietarias del establecimiento, ha desvelado a ¡HOLA! cómo fue esta inesperada visita, que duró unos 45 minutos aproximadamente. "El Rey se bajó del coche y me dijo que la Reina y la Princesa estaban indispuestas y que si podían pasar a una habitación", ha contado.

Don Felipe, mientras tanto, se quedó en la terraza del lugar con los propietarios y el resto de clientes. Estuvo hablando del tiempo, de la temporada de verano y de la afluencia de peregrinos. Se hizo fotos con todas las personas que se lo pidieron y Ainoha recuerda que le ofreció un aperitivo. "Le ofrecí rapa, que es una empanada, y se comió un trocito, pero cuando le ofrecí vino me dijo que no porque él también estaba un poquito indispuesto del estómago".

Según ha explicado Ainoha, "cuando la Reina y la Princesa bajaron de la habitación contaron que ya estaban un poquito mejor". Entonces les pidieron una foto y doña Letizia fue la que propuso hacer una de grupo con la princesa Leonor. "La Reina nos dio las gracias. Fueron todos majísimos, muy normales, muy cercanos y agradecidos", ha añadido la propietaria.

Una jornada llena de sobresaltos

La llegada de los Reyes y sus hijas estaba prevista para las 12:00 horas, sin embargo, comenzó pasadas las 13:00 horas y con la ausencia de la infanta Sofía, que no pudo asistir al acto por encontrarse indispuesta. Don Felipe, doña Letizia y Leonor recorrieron las calles de esta localidad con una gran sonrisa. Todo parecía ir bien hasta que la Princesa también tuvo que ausentarse. Fue entonces cuando la Reina tomó la palabra y explicó con total naturalidad lo que sucedía. "Sofía pasó mala noche y Leonor también se encontraba regular al levantarse. Ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser. Yo creo que esas gastroenteritis en 24-48 horas se pasarán. Algo les sentó mal, no sé. Todos hemos tenido gastroenteritis alguna vez, no pasa nada", dijo antes de leer el discurso que tenía preparado la heredera.

Doña Letizia toma la palabra en nombre de la princesa de Asturias

La otra parada sorpresa de la Familia Real

El año pasado los Reyes y sus hijas también hicieron un alto antes de llegar al pueblo ejemplar, galardón que recayó en Santa María del Puerto. Pararon en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia, provocando un gran revuelo entre los vecinos. Doña Letizia, acompañada de la princesa Leonor y la infanta Sofía, pasaron a una habitación del Hostal Babieca mientras el Rey las esperaba fuera saludando a los lugareños y haciéndose fotos con ellos. "Fue sido una experiencia muy buena y única. No esperábamos la visita. Fue totalmente por sorpresa", dijo a ¡HOLA! Graciela Niño, propietaria del lugar. La Familia Real estuvo unos 20-25 minutos allí y en ese tiempo no tomó nada. "Fueron muy cercanos, atentos, cariñosos y no se dieron ninguna importancia", aseguró Graciela.