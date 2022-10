Las imágenes del cariñoso encuentro de los Reyes y sus hijas con Roberto Verino

La noche de los Reyes y sus hijas no terminó con el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Después de disfrutar de esta tradicional velada en Oviedo y darse un verdadero baño de masas, la familia al completo quiso visitar la exposición de Roberto Verino con motivo de su 40º aniversario, que se ha instalado en el propio Auditorio Príncipe Felipe, donde tuvo lugar el concierto.

- La felicidad de la reina Letizia al volver a su querida tierrina

VER GALERÍA

"Momentos y gestos que transmiten mucho. Feliz al compartir esta foto de un momento mágico. SSMM los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, nos han saludado en nuestra exposición 40 años de 'Estilo Verino' que está en Oviedo", puede leerse en el perfil oficial del diseñador, que ha querido darles las gracias por visitarle y apoyar su carrera, asegurando que son "gestos que suman".

- Los 9 momentos del regreso de la princesa Leonor

Roberto Verino ha compartido varias imágenes de su encuentro con los soberanos y sus hijas. Estuvieron charlando varios minutos y, además, la Reina se mostró de lo más afectuosa con el diseñador gallego, protagonizando esta foto que habla por sí sola.

VER GALERÍA

Su apoyo a la moda española

El pasado 7 de octubre tuvo lugar la inaguración de la exposición, sin embargo, Verino no pudo acudir por un problema de última hora. Por eso, ha decidido viajar a Oviedo estos días, coincidiendo con la celebración de los Premios Princesa de Asturias. "Mi vinculación con el arte siempre ha sido y es emocionante. Hoy he visitado la Escuela de Arte de Oviedo y me he emocionado observando tanto talento y curiosidad a mi alrededor. Gracias a tod@s por la acogida. Gracias a la Casa Real por hacerlo posible", ha confesado.

La capital del Principado de Asturias acogerá la exposición con motivo del 40º aniversario de la firma hasta el próximo 2 de noviembre. La muestra es una retrospectiva para festejar todos estos años de moda de la mano de las mejores modelos, como Christy Turlington o Helena Christensen, entre otras muchas, y fotógrafos como Javier Vallhonrat, Jacques Olivar o Paco Navarro. "Con un hilo conductor entre las muestras que se pueden ver en la exposición y bajo el lema 'Belleza serena', con el fin de mostrarnos la evolución que ha tenido la moda desde dentro en Roberto Verino", puede leerse en su web oficial.