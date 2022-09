Doña Letizia recibe el reconocimiento de su 'mentor', el ilustre científico Carlos López-Otín

Loading the player...

Doña Letizia retomó su agenda oficial este martes, 6 de septiembre, acudiendo a la conferencia 'Tour del Cáncer' que tuvo lugar en Lleida. Como presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la AECC, la Reina no quiso perderse la charla que ofreció un 'viejo' conocido para ella, el catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Oviedo, Carlos López-Otín, por el que siente una gran admiración.

- Las 50 curiosidades y anécdotas más desconocidas de doña Letizia: retrato íntimo de la Reina en su 50 cumpleaños

VER GALERÍA

El doctor y reconocido científico la considera "una alumna importante por lo que representa para mí", tal y como ha confesado en una entrevista que ha concedido al portal Jaleos. Se conocieron en el año 2019, cuando doña Letizia acudió a la presentación de su libro La vida en cuatro letras. Desde entonces, la Reina ha seguido sus investigaciones y ponencias muy de cerca, y podría decirse que ha influido positivamente en muchas de ellas.

De hecho, López-Otín ha incluido su nombre en los agradecimientos de su nuevo libro, Egoístas, inmortales y viajeras. Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos: conocer para curar. "Podía haber aparecido en los agradecimientos de los dos primeros, pero no quiso porque le daba apuro, no vaya a ser que me causara algún problema", ha explicado.

VER GALERÍA

Su admiración es mutua. De hecho, durante eñ acto llamó especialmente la atención las cariñosas palabras que la Reina le dedicó, refiriéndose a él como "profesor", "maestro" y "mentor". Por su parte, López-Otín también se mostró muy afectuoso, alabando su firme compromiso contra el cáncer a lo largo de estos años. "Muchas gracias, Letizia Ortiz", le dijo.

Al comenzar la ronda de preguntas, la Reina quiso ser la primera y le planteó dos cuestiones bastante complejas, con las que demostró el amplio conocimiento técnico que tiene sobre este campo. Dale al play y escucha las palabras que intercambiaron de doña Letizia y Carlos López-Otín.