Los Reyes toman el pulso a la isla de La Palma antes del gran homenaje a sus habitantes

Los Reyes han paseado este sábado por las calles de Santa Cruz de La Palma, en el día que se trasladaban hasta la isla canaria para rendir homenaje a las víctimas del volcán. Antes de que tuviera lugar la ceremonia solemne, don Felipe y doña Leticia han tomado el pulso del lugar mientras charlaban amistosamente con algunos de sus vecinos, entre los que veíamos a gente de todas las edades. Desde personas mayores a jóvenes adolescentes y niños, no han sido pocos los que han querido acercarse a los monarcas con el objetivo de poder intercambiar varias palabras o hacerse fotografías con ellos para el recuerdo. Tras esta primera toma de contacto, los soberanos han presidido el acto institucional en apoyo a los palmeros afectados por la erupción del Cumbre Vieja, en el que estaban acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a autoridades autonómicas e insulares.

Los Reyes regresan a La Palma medio año después de la visita que les dejó 'atónitos'

Durante el trayecto, los Reyes han lucido un look informal y ambos llevaban pantalones vaqueros, don Felipe con una cazadora gris y camisa mientras que doña Leticia apostaba por una blusa blanca de volantes en claro guiño al diseño de la isla. Ambos con la mascarilla puesta, se detenían no solo para hablar con los lugareños sino también para contemplar algunos de los símbolos arquitectónicos de la zona. Dos meses y medio después de cesar la actividad del Cumbre Vieja, los monarcas han vuelto al mismo sitio que hace medio año visitaban por primera vez para animar a sus habitantes. Lo hacían tras el rugido de un volcán que dejó un gran rastro de destrucción y una emorne conmoción en toda España. "Estamos atónitos por lo vivido y no lo vamos a olvidar. Entre todos, vamos a ayudarles a recomponer sus vidas", aseguró entonces el Rey tras presenciar in situ el dolor de muchas de las familias afectadas a las que este sábado se ha rendido un merecido tributo en el Convento de San Francisco.

El pasado septiembre, don Felipe y doña Letizia escucharon los testimonios de los más vulnerables y presidieron la reunión de coordinación del Comité Técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, donde mantuvieron un encuentro con sus científicos y saludaron a las fuerzas del orden y los equipos médicos. Fue una visita muy diferente a la que hicieron después del confinamiento a las islas Canarias en el marco de su gira por las diferentes comunidades autónomas. Por aquel entonces también había dolor después de la tremenda irrupción de la pandemia en nuestras vidas, pero se respiraba cierto ambiente de alivio tras haber superado una etapa de duros meses sin apenas salir de casa. En otoño, la sensación de tristeza e incertidumbre en La Palma marcó profundamente a los Reyes que, a pesar de las medidas de distancia social impuestas por la crisis sanitaria, no negaron una mano a quien la necesitaba.

