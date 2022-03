¿Cuánto conocen los jóvenes a la princesa Leonor? Descúbrelo a través de esta original felicitación

Loading the player...

La princesa Leonor cumple 16 años antes de regresar a Gales para continuar con sus estudios de Bachillerato. La hija mayor de los Reyes presidía hace unos días los Premios Princesa de Asturias, su primera gran cita institucional desde que se marchara al extranjero: "Me alegra mucho volver a Oviedo para celebrar la entrega de nuestros premios. Siempre he visto a mis padres en este escenario reconocer el trabajo bien hecho y las iniciativas y las ideas que hacen mejorar a las sociedades. Y por eso creo que, de nuevo este año, debemos seguir recordando que nuestros premiados son guía imprescindible para todos nosotros". Estas eran las primeras palabras de Leonor en el Teatro Campoamor, un discurso que finalizaba de esta manera: Vuelvo pronto a mis estudios con el recuerdo de una nueva entrega de premios que, una vez más, nos emociona y nos conmueve. Y echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto y donde mi hermana Sofía y yo nos sentimos siempre en nuestra casa. Muchas gracias". Concordia Real Española quiere festejar el cumpleaños de la princesa de una manera original y muy simpática. De ahí, que hayan salido a la calle para que la gente del pueblo le mande sus felicitaciones. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

