Todas las veces que Menchu Álvarez del Valle nos arrancó una sonrisa

'Me gustaría que me recordaran como Menchu, amante fiel de su trabajo y enamorada de la Radio". Este martes 27 de julio de 2020 ha fallecido Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Letizia y una periodista radiofónica de larga trayectoria, que justo hace un año reveló en una entrevista cómo quería ser recordada. Siempre fue una mujer discreta, todavía más desde que su nieta se convirtió en la prometida del entonces príncipe Felipe, sin embargo, en las contadas veces que habló de su vida logró emocionarnos y a ratos arrancarnos una sonrisa.

'Esta casa no está para recibir a un príncipe'

Fue la propia Menchu la que durante una charla en la Casa de la Cultura de Ribadesella, charlando entre amigos y con los 90 recién cumplidos, reveló la conversación que había tenido con su nieta casi quince años antes, cuando Letizia y Felipe todavía eran novios y Letizia quería que sus abuelos (por aquel entonces José Luis Ortiz todavía vivía) conocieran al príncipe de Asturias. "La primera vez que vino, le pregunté a mi nieta que cómo iba a traerle aquí: 'Esta casa no está para recibir a un príncipe"'. A lo que mi nieta contestó que Felipe había hecho muchas milis y era un hombre encantador, de una naturalidad y una humildad que no te imaginas", recordó ella.

'Ahora tengo tres apellidos: Menchu Álvarez del Valle, abuela de…'

Menchu Álvarez del Valle era conocida en Asturias por su trayectoria como periodista, sin embargo, tras el compromiso de su nieta con el que sería el futuro jefe del Estado, pasó a ser conocida en toda España. Ella misma bromeó con ello diciendo lo siguiente: 'Ahora tengo tres apellidos: Menchu Álvarez del Valle, abuela de…'

'Amo la libertad y la intimidad'

En esa misma conversación -en la Casa de la Cultura del pueblo al que llegó en 1982- confesó que vivió momentos complicados cuando se supo que su nieta sería la próxima princesa de Asturias y con el tiempo la futura reina de España. "Amo la libertad y la intimidad, y aquello fue una avalancha de gente, de curiosidad, de fotógrafos. Además, ocurrió en el último año de vida de mi marido… Y aquello parecía una romería. No fue fácil. Se llegó a decir que un helicóptero pasaba una vez al mes sobre mi casa para tirarme el dinero que mandaba mi nieta. Tuvimos que poner una valla porque se metían hasta la ventana de la cocina", relató ella.

‘Si no tengo amor, nada me sirve’

Cuando don Felipe y doña Letizia se casaron el 22 de mayo de 2004, fue Menchu la que se encargó de leer la carta de San Pedro a los Corintios ante todo el país y ante el resto de casas reales venidas de todo el mundo. En el momento de su lectura resulta curioso comprobar como muchos de los comentaristas que retrasmitían el enlace en directo se quedaron callados ante la potencia y profundidad de una voz que llenaba por completo la madrileña Catedral de la Almudena. “Si no tengo amor, nada me sirve” decía ella con un tono que emocionaba y ante el que muchos apuntaban, no solo lee una abuela, lee una locutora profesional.

'Eso es protocolo y lo demas son tonterias'

Quienes la conocieron alababan su sentido del humor. En una ocasión, cuando le preguntaron cómo eran don Juan Carlos y doña Sofía ella respondió lo siguiente: “Un detalle, el día de mi cumpleaños me llamó el Rey y me dijo: ‘Mi padre me pide permiso para ver si puede llamarte para felicitarte’. Esto es protocolo y lo demás son tonterías”.

‘Estoy hecha una moza, totalmente’

Menchu solía viajar durante los veranos a la Costa del Sol y habitualmente se reunía con su hermana, Marisol del Valle, que también fue periodista y locutora de Radio Nacional de España. Fue durante una de esas escapadas, la del verano de 2013, cuando los reporteros se acercaron para preguntarle por su salud, ya que en los meses anteriores se había rumoreado que estaba enferma. Ella, mientras paseaba a su perrita Emma, zanjó el tema con esta frase: 'Estoy hecha una moza, totalmente. Sacadme guapa, por favor'.

'No hay nada mejor que ser abuelina'

La abuela de doña Letizia concedió su última entrevista en enero de 2020 coincidiendo con su 92 cumpleaños y lo hizo al diario La Razón. Entonces le preguntaron que le pedía a este nuevo año, que tristemente ha resultado ser el último para ella, y ella dijo: “Que mis hijos, nietos y cuatro bisnietas encuentren el camino que quieran encontrar". En esa misma conversación, reconocía que el mejor regalo que podía recibir es “un beso de cada una de ellas. Qué más puedo pedir. Creo que no hay nada mejor que ser abuelina. Es muy bonito".

'Quizás puedo vanagloriarme de haber renacido en Covadonga'

Justo hace un año, en julio de 2020, la abuela de la reina Letizia concedió una entrevista la revista Viajar, vivir y saborear donde habló con pasión sobre Asturias, su tierra de adopción, ya que ella nació en Santander. Para esta publicación recordó con todo lujo de detalles su "mini viaje de novios" en los años cuarenta a la Santa Cueva de Covadonga, quién le iba a decir entonces que en ese mismo lugar debutaría su bisnieta, la princesa Leonor, en su primer viaje oficial al estar este lugar ligado estrechamente a la monarquía española. Entonces, cuando Menchu y José Luis Ortiz lo visitaron como recién casados, el Santuario asturiano estaba en obras y ella contó que allí volvió a nacer: "Mientras mi marido dialogaba con el jefe de obras, yo me apoyé en la barandilla sobre la cascada; seguía absorta en aquella belleza que, desde allí, ampliaba mi visión. La barandilla estaba superpuesta, y empezó a doblarse sin que yo lo percibiese. En el último segundo, y a punto de caer sobre la cascada, mi marido que estaba de espaldas, intuyó el peligro. Reaccionó rápidamente, tirando de mi abrigo, y los dos caímos hacia atrás. Quizás puedo vanagloriarme de haber renacido en Covadonga".

'Amar la vida con sus alegrías y tristezas. Para mí no cuenta el ‘yo ya no puedo’…'

Durante esa misma entrevista, en la que mostró desparpajo y ser dueña de una memoria prodigiosa, le preguntaron cuál era el secreto para llegar a los 92 años activa y en plena forma, ella respondió: "Amar la vida con sus alegrías y tristezas. Para mí no cuenta el ‘yo ya no puedo’…"

Menchu Álvarez del Valle, toda una vida dedicada a su gran pasión: la radio