Felipe VI: 'No podemos caer en el pesimismo'

Don Felipe ha arrancado su semana laboral con un encuentro con empresarios. El monarca ha inaugurado este lunes el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, convocado bajo el lema La fuerza de la recuperación y que se ha celebrado, por primera vez de forma virtual con la participación de 800 representantes de compañías familiares de toda España. En la Casa de América en Madrid y ante el auditorio el Rey ha afirmado que “nadie duda de que el 2020 está siendo un año difícil, pero no podemos caer en el pesimismo. Sin duda este virus representa un inmenso reto histórico para España, como para la UE y todos los países, en su papel interno y de cara al panorama mundial post COVID-19; no solo para recuperarnos de su impacto, de los daños que ha generado, sino también para afrontar los retos que ya existían y siguen ahí y que quizás no han hecho más que agrandarse o hacerse aún más urgentes como son la sostenibilidad medioambiental y el riesgo climático, la mayor cohesión y equidad social, la revolución tecnológica digital o la gobernanza y cooperación tanto económica como política e institucional en los grandes asuntos globales”. Tras sus palabras ha mantenido un encuentro de pie con miembros de la ejecutiva del Instituto de Empresa Familiar, antes de abandonar el recinto. Dale al play y no te pierdas a Felipe VI hablando de la situación del país.