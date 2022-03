Ni las restricciones ni las mascarillas deslucen la visita de los Reyes y sus hijas al 'Pueblo Ejemplar' de Somao

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía ponen fin este sábado a su viaje por tierras asturianas con la visita a Somao, elegido como Pueblo Ejemplar de Asturias 2020. Una pequeña parroquia, enclavada en el medio geográfico del bajo Nalón, con una arquitectura muy característica y espectaculares vistas al mar de apenas 300 habitantes. Un viaje que don Felipe, doña Letizia y sus hijas realizan después de la ceremonia de entrega de galardones, que tuvo lugar este viernes por la tarde en el salón Covadonga del hotel de la Reconquista, en un acto que estuvo marcado por las restricciones del coronavirus, pero que fue de lo más emocionante y donde Leonor pronunció un nuevo discruso en Asturias. Aunque pequeño, Somao tiene una historia que está ligada a la emigración y cuenta con un patrimonio arquitectónico indiano de gran valor, que convive con los hórreos, paneras y pajares, típicas asturianas. En una mañana de lo más rural, don Felipe, doña Letizia y sus hijas han recorrido los enclaves más significativos de este pueblo y han podido conocer de primera mano sus tradiciones.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Loading the player...

Los Reyes y sus hijas han salido del hotel la Reconquista, en el que se han alojado, sobre las 10.30 horas rumbo a Somao. Sobre esa hora ya había algunos curiosos que se encontraban en las calles del pueblo para esperarlos, entre fuerte medidas de seguridad. La invitación para asistir al acto les llegó a los vecinos con una mascarilla, que conmemora este día y una empanada. Pasadas las 11:00 horas, don Felipe, doña Letizia, la Princesa y la Infanta han sido recibidos con los sones de la banda municipal de Pravia. Doña Letizia y sus hijas han optado por llevar pantalones. Mientras que la Reina llevaba una gabardina en tono hielo, la Princesa ha elegido un abrigo de paño de cuadros y la Infanta un chaleco acolchado con capucha. Las dos hermanas han optado por la comodidad de las zapatillas de deporte y las tres se han peinado con coleta.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A su llegado eran muchos los vecinos que les aguardaban con las mascarillas de color verde con una cruz en amarillo en uno de sus laterales. Tras el saludo a las autoridades y a los integrantes de la candidatura del Pueblo Ejemplar de Asturias 2020 se han dirigido a Villa Radis, una casa que terminó de edificarse en 1908 y que consta de una excepcional vista de la costa. Se caracteriza por su estilo modernista, inspirado en el movimiento artístico Arts&Crafts y tiene una torre. De su exterior destacan las exuberantes rejas de hierro forjado, ventanales, balcones y bancos en el jardín. Les han dado la bienvenida los propietarios de la casona y han recorrido el jardín para después visitar La Casona, construida por Gabino Álvarez, un vecino que emigró a Caibarién (Cuba) y que prosperó con el comercio de ultramarinos gracias al cual consiguió hacer una fortuna que invirtió en su residencia de verano de Somao. Esta propiedad también destaca por su mausoleo con una llamativa cúpula azul, que es una de las reliquias de la arquitectura funeraria indiana asturiana y que Don Felipe, su esposa y sus hijas han visto muy de cerca. En todo momento han estado acompañados por Cristina Jeréz Prado, bibliotecaria del Concejo de Pravia, que ha hecho de guía.

VER GALERÍA

- Felipe VI recuerda 'el valor' de un abrazo o una caricia en unos Premios Princesa de Asturias marcados por la distancia

- Así te hemos contado la entrega de galardones

El recorrido real por esta parroquia plagada de arquitectura caribeña ha seguido por la casa El Nocéo, donde la actual familia propietaria ha salido al jardín para recibirlos. Esta finca fue levantada por José Menéndez- Viña, el primer indiano – los asturianos emigrados a América, principalmente Iberoamérica, que regresaban a España convertidos en millonarios a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX- que la reconstruyó y la convirtió en la casa familiar, en la que ahora reside su bisnieta. Tras recorrer algunas de las viviendas con mayor valor del pueblo, los Reyes, la Princesa y la Infanta se han dirigido a La Cuadrona, que alberga una amplia colección de arte asturiano contemporáneo de artistas nacidos entre 1900 y 1980 y otra de objetos etnográficos y otras piezas curiosas y de colección y una muestra de carteles de cine de gran formato.

VER GALERÍA

La visita por Somao ha discurrido con un saludo a los empresarios y profesionales de la localidad y por La Serradera hacia la zona de El Parque donde en su recorrido los Reyes y sus hijas han tenido un breve encuentro sobre la situación empresarial y comercial de la localidad. Tras ello, se han dirigido hacia el emplazamiento donde don Felipe y su hija mayor han descubierto la placa conmemorativa de tan ilustre visita. La sede de la Asociación Amigos de Somao ha sido la siguiente etapa donde un grupo de mujeres estaba realizando labores de costura y bordado. Allí han recibido un mantel y dos mandiles así como varios objetos realizados en fieltro. Ha sido entonces cuando Felipe VI ha estado hablando con algunos de los asistentes.

VER GALERÍA

Sobre las 12:30 horas ha dado comienzo el acto institucional, entre vítores y muchos aplausos de los vecinos, que han podido acceder al parque con invitación previa. Entonces ha llegado el gran momento del día cuando la Princesa ha entregado el galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias 2020. A continuación, Leonor ha dado su segundo discurso de este viaje asturiano, tras sus palabras en el salón Covadonga del hotel de la Reconquista de Oviedo, durante la ceremonia de premios que lleva su nombre. La heredera al trono ha comenzado diciendo: "Es una gran oportunidad venir a este lugar tan bonito, no sólo por lo que supone que seáis Pueblo Ejemplar de Asturias. Somao es ejemplar en muchos sentidos. Por las preciosas casas indianas que acabamos de visitar y por las personas con las que estamos hablando hoy. Todas nos estáis contando lo importante que es para vosotros vivir aquí". La princesa de Asturias ha querido agradecer el calor que han recibido: "Gracias por vuestra acogida. Poder estar hoy aquí para celebrar este premio es algo que debemos valorar mucho por las circunstancias que nos rodean. En estos meses difíciles, estar en Somao y comprobar cómo el esfuerzo colectivo por mejorar la vida de todos, hace que sintamos más la esperanza de que la situación mejore pronto. No podemos olvidar a las personas que aún padecen la COVID-19 y, por supuesto, a todos los que han fallecido a causa del virus". Ha finalizado su intervención así: "Gracias por mostrarnos vuestra realidad y abrirnos vuestra casa".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Unas palabras de Felipe VI han puesto fin al acto. En su discurso el Rey ha calificado a Somao como "bello rincón del municipio de Pravia y entregaros el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, es sin duda una alegría para nosotros". "Vuestra actitud y vuestra capacidad de adaptación ha sido y está siendo admirable. Y os aseguro que este día, aunque nos gustaría que las circunstancias fueran mejores, está siendo inolvidable para nosotros, un día muy especial", ha manifestado. "No quiero terminar estas palabras sin enviar un recuerdo muy especial a todos los Pueblos Ejemplares, cuyos representantes no han podido acompañarnos hoy. Han dado en estos meses pasados, muestra de los valores que en su día les reconocimos al concederles el premio y les felicitamos por ello. Y desde Somao y Pravia animamos a todos en Asturias a seguir presentando candidaturas. Agradezco al jurado, que tampoco nos ha podido acompañar en este acto, su labor y su compromiso; y os reitero nuestra enhorabuena por este premio. Recordaremos siempre vuestro cariño y vuestro recibimiento. No olvidaremos nunca este dia. Nunca olvidaremos vuestra ejemplaridad. Gracias a todos", finalizó el monarca. El acto ha acabado con la interpretación del Himno a Asturias, por parte de la banda de música de Pravia.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ha sido entonces el turno de las nuevas generaciones del pueblo. Los nueve alumnos de la escuela, con edades comprendidas entre los tres y los diez años, han recibido con dibujos a don Felipe, doña Letizia y sus hijas. Los escolares han entregado como obsequio sendos ramos de flores de papel para la princesa de Asturias y para la infanta Sofía. La Reina ha estado hablando con ellos y después todos juntos han posado para una foto de familia. La iglesia en honor de Santa Eulalia de Mérida, patrona del pueblo, ha sido la siguiente parada, donde los Reyes, Leonor y Sofía se han detenido durante bastante tiempo. Este edificio comenzó a levantarse en el año 1901 en el lugar en el que se encontraba una pequeña ermita. De ella destaca su reloj, una auténtica joya donada por el indiano Sabino del Valle y Laredo y un cuadro que representa a la Sagrada Familia, atribuido al pintor Mateo Cerezo. Una vez en el atrio han firmado en el libro de honor parroquial para recibir una edición facsimilar del Diploma del rey Silo, un documento original encontrado en la catedral de León y custodiado en la Universidad de esta ciudad, se trata del más antiguo del reino de Asturias y conocido en España, así como las ediciones El libro del Concejo de Pravia y Noticias Históricas del Concejo de Pravia de Juan Bances y Valdés.

VER GALERÍA

A la salida se han encontrado con dos alfombras de sal, tradición de la localidad para las grandes ocasiones. Una de esas alfombras se ha realizado con las caras de los cuatro y un perfil de las edificaciones de Somao. La reina Letizia se ha acercado a observar de cerca la compomisición. El acercamiento de los Reyes con la arquitectura indiana de Somao ha continuado por el chalé de Solís o El Marciel , un buen ejempo de estilo modernista y colonial, y de ahí a la Casa Amarilla, un palacete en la que destaca su esbelta torrecilla angular rematada en chapitel. Desde aquí y desde la balconada principal y la terraza- mirador han observado el espectacular entorno de la costa y la desembocadura del río Nalón, donde Leonor y Sofía se han asomado curiosenado las impresionantes vistas. A las 13:30 horas la visita por esta localidad ha finalizado.