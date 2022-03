El mensaje de ánimo de la Casa Real a Rafa Nadal: 'Este torneo es tuyo'

Tras el parón provocado por el confinamiento, Rafa Nadal ha vuelto a las pistas y lo ha hecho con muchas ganas de hacerse con la decimotercera victoria en el Roland Garros. Este domingo disputa la gran final contra el serbio Novak Djokovic y los ojos de millones de aficiones no se despegan del partido. Los mensajes de ánimo a uno de los deportistas que más pasiones desata de nuestro país no han dejado de sucederse durante todo el día, pero una de ellas llama la atención sobre las demás. La Casa Real ha querido hacerle llegar su apoyo y lo ha hecho a través de un mensaje con un lenguaje coloquial y cercano.

#VamosRafa. Todos contigo. Este torneo es tuyo. No te alcanzará nadie. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 11, 2020

"#VamosRafa Todos contigo. Este torneo es tuyo. No te alcanzará nadie", escribe en su cuenta oficial la Casa del Rey en un tono menos institucional y más familiar de lo que es habitual en sus comunicaciones. Muchos de los fans del tenista se han sumado a las palabras de ánimo en esta jornada decisiva, incluso algunos rostros conocidos, como su amigo Pau Gasol, que ha publicado un vídeo deseándole suerte y lamentando no poder estar allí aplaudiendo sus tantos; o Alejandro Sanz, que asegura: "Nunca he deseado tanto un número 13"; e incluso el chef José Andrés.

Aunque la Casa Real suele ceñirse al protocolo en sus mensajes, no es la primera vez que vemos un mensaje similar para felicitar al manacorí. El año pasado, tras verle levantar la copa en el US Open, sorprendía con estas palabras: "Sus adversarios dirán un día: yo jugué contra Rafa Nadal #USOpen2019". Nadal mantiene una relación muy cercana con la Familia Real, en especial con el rey Juan Carlos, al que pudimos ver en julio de 2019 con doña Sofía visitando las instalaciones de la Rafa Nadal Academy de Manacor. Además, la presencia del padre de Felipe VI en las gradas animando al tenista ha sido muy habitual durante los últimos años. Allí estuvo en el anterior torneo Roland Garros cuando se alzó con su duodécima victoria en París. Tras el partido, Rafa quiso agradecerle su presencia y compartió con sus seguidores un mensaje. "Gracias señor por venir a apoyarme", le decía en una imagen en la que se le veía junto el Rey.

Además de acompañarle en muchos de sus éxitos deportivos, don Juan Carlos y doña Sofía también asistieron a la boda del deportista con Mery Perelló -la pareja celebra el próximo 19 de octubre su primer aniversario-. Después de más de 14 años de discreta y sólida relación, su romántico enlace se celebró en Mallorca, su tierra, ante la presencia de alrededor de 250 personas. Durante todos estos años, la pareja ha viajado por el mundo, él compitiendo y ella animándole en casi todos los torneos en los que ha participado, por lo que ahora no podía ser menos. Mery ha viajado a la capital francesa junto a la madre y la hermana de Rafa, Maribel para transmitirle todo su ánimo.