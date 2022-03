La original felicitación de la Casa Real a Rafa Nadal por su victoria en el US Open El tenista se ha impuesto al ruso Medvedev consiguiendo su 19º grand slam

Rafa Nadal ha levantado este domingo la copa del US Open después de más de cuatro horas de partido hasta lograr arañar al ruso Daniil Medvedev una victoria que lo consagra como la leyenda que es. Sumaba así a su palmarés su cuarto abierto de Estados Unidos y su 19º grand slam. Sin duda, el tenista ha acumulado numerosas felicitaciones de sus seguidores y también de las altas instancias, pero probablemente pocas tan originales como la de la Casa Real que, sorprendentemente, ha decidido poner el foco en sus rivales para dedicarle unas sinceras palabras de admiración.

Rafa Nadal agranda su leyenda

Sus adversarios dirán un día: Yo jugué contra @RafaelNadal #USOpen2019 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 9, 2019

"Sus adversarios dirán un día: yo jugué contra Rafa Nadal #USOpen2019". Con este mensaje la cuenta oficial de la Casa del Rey ha querido resaltar la enorme talla deportiva pero también humana del mallorquín. Por su parte, Rafa Nadal que no podría dar abasto para contestar a cada una de las felicitaciones que recibe, ha mandado un mensaje de agradecimiento tras finalizar el partido: "Estoy muerto con lo cual no creo que sea un día en el que pueda celebrar nada, pero la verdad es que estoy increíblemente feliz. Solo puedo felicitar a Meadows, que ha hecho un partidazo que ha demostrado un espíritu de lucha que se ve en muy poca gente, solo al alcance de grandes campeones como él. Para mí ha sido una victoria que no voy a poder olvidar. Gracias por todo el apoyo, sin vosotros nada sería lo mismo. ¡Vamos!".

El deportista mantiene una relación muy cercana con la Casa Real, en especial con el Rey Juan Carlos, que estuvo recientemente con doña Sofía visitando las instalaciones de la Rafa Nadal Academy de Manacor. No era la primera vez que demostraban su excelente relación. En junio, tras ganar su duodécimo Ronald Garros, celebró su victoria por todo lo alto y contó con el apoyo de don Juan Carlos. Tras el partido, Rafa quiso agradecerle su presencia y compartió con sus seguidores un mensaje. "Gracias señor por venir a apoyarme", le decía en una imagen en la que aparecía con el Rey.

Tal es la cercanía que cabe la posibilidad de que los padres de don Felipe sean unos de los invitados a su boda con Mery Perelló que se celebrará en la localidad mallorquina de Pollença el próximo 19 de octubre. Ultimar los preparativos de su enlace, que ya adelantó la revista ¡HOLA! en enero, será el siguiente reto del tenista. La celebración tendrá lugar en una propiedad cercana a la Fortalesa, finca que acogerá el convite. Esta fortificación construida en 1628 para defender la península de Pollença de las incursiones berberiscas, es el lugar perfecto para que los novios y sus destacados invitados puedan disfrutar tranquilamente de la celebración, pues la zona cuenta con grandes niveles de seguridad. Allí se casaron también la modelo Helen Lindes y el jugador de baloncesto Rudy Fernández.