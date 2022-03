La curiosa anécdota que Felipe VI protagonizó con Pau Donés, al que el monarca ha recordado

Los Reyes, que han mostrado su apoyo a la Cultura con una visita a Matadero Madrid, uno de los centros culturales contemporáneos más importantes de Madrid, han querido recordar a Pau Donés y a Rosa María Sardá, dos grandes exponentes de la cultura española que nos han dejado esta semana. El rey Felipe ha sido siempre un gran fan de Donés, y ambos protagonizaron una curiosa anécdota, hace tres años, cuando acababa de salir a la venta el disco de Jarabe de Palo, 50 palos. El cantante recibió entonces el cariño y admiración de muchos fans, por su nuevo trabajo y por la fuerza con la que se estaba enfrentando al cáncer. Pero una de las felicitaciones más sorprendentes que recibió, y que seguro no esperaba, fue la de un fan real.

Este fan tan especial era, nada más y nada menos, que el Rey. El vocalista de Jarabe de Palo contó entonces, en una entrevista con el diario El Mundo, cómo había sido esa llamada: se encontraba en su casa cuando sonó su móvil y vio que la llamada provenía de un número oculto. "Hola, ¿Pau Donés?'. 'Sí, soy yo'. 'Hola, soy Felipe, el Rey'. Y, nada, me estaba llamando el Rey", relataba el cantante, todavía sorprendido por la anécdota.

Pau disfrutó mucho con esa inesperada llamada: "Me encantó que don Felipe de Borbón, rey de España, me llamara para preguntarme cómo estaba. Me dijo que había escuchado la canción de Humo y que le encantaba y que cuando saliera el disco se lo iba a bajar de iTunes. Qué detallazo, ¿no?", explicó el cantante. Desde luego, una gran anécdota que, a buen seguro, recordará con cariño el Rey, que no ha dudado hoy en recordar a esta gran figura de la música española, igual que ha hecho con la actriz Rosa María Sardá, que también nos ha dejado esta semana.

Los Reyes no han querido dejar pasar la oportunidad de recordarles durante la visita que esta mañana han hecho a Matadero Madrid, donde han estado rodeados de profesionales del mundo de la creación y la cultura, entre los que se encontraba el actor Juan Echanove; la bailaora y coreógrafa María Pagés; el escritor Javier Sierra; el violinista Ara Malikian o la actriz María Adánez.

Creado en 2006 y situado en el antiguo matadero y mercado de ganados de la ciudad, los Reyes han visitado este centro de cultura contemporánea, -de ahí su nombre-, que reabre sus puertas el próximo lunes. Se trata de un recinto de gran valor patrimonial y arquitectónico, de enorme personalidad y todo un referente en la ciudad. Don Felipe y doña Letizia han recorrido varios espacios del complejo de las artes: desde la Cineteca pasando por la zona de talleres o la Casa del lector, un espacio destinado a la promoción de la lectura.