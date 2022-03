¿Vio el Rey la serie de televisión sobre su noviazgo con doña Letizia? José Bono lo desvela

El nuevo libro de memorias de José Bono está desvelando grandes anécdotas y curiosidades de la política y la monarquía del país. El político socialista acaba de publicar Se levanta la sesión ¿Quién manda de verdad? (Editorial Planeta, 23,50 euros) donde habla de su etapa en la primera línea de la política. El expresidente de Castilla- La Mancha, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados cuenta, de primera mano, decenas de curiosidades y ha sacado a la luz la opinión del Rey sobre Felipe y Letizia, la serie de televisión que emitió Telecinco entre el 25 y 27 de octubre de 2010, cuyo principal argumento es la relación sentimental del príncipe de Asturias con doña Letizia.

Bono relata en sus diarios que el 27 de octubre de hace nueve años, tras un pleno de control, fue recibido en el Palacio de la Zarzuela por el entonces príncipe Felipe. “Se interesa por mis hijos y mi estado de ánimo tras la separación matrimonial”, relata el exministro socialista sobre su divorcio de Ana Rodríguez. Tras un rato conversando sobre asuntos políticos, don Felipe “habla de una serie de televisión que sobre la Familia Real ha emitido Telecinco y lo noto algo incómodo”, apunta.

“Ni he querido verla, ni he querido que me manden guion alguno. Pretenden presentarme enfrentado al Rey y dándole un ultimátum. Para que yo haga eso, tendría que volver a nacer. No cabe en mí una postura de esa naturaleza contra el Rey”, es la opinión que el hoy soberano expresó sobre la ficción, según el libro del político.

En el telefilme de dos capítulos de Felipe y Letizia, el argumento principal es la relación sentimental entre el heredero de la Corona y Letizia Ortiz. La trama arranca cuando en el tradicional encuentro navideño del año 2001, el Príncipe anuncia a los periodistas el fin de su noviazgo con Eva Sannum y cómo se vivió en Palacio. Mientras, Letizia Ortiz centra todos sus esfuerzos en su trabajo como presentadora de informativos. Sus vidas se cruzan cuando menos se lo esperan, superando todos los obstáculos hasta su boda.

A este respecto, José Bono también menciona en su libro las confesiones que le hizo doña Letizia durante una cena de gala que tuvo lugar en el Palacio Real en honor al presidente de la Federación Rusa, Dimitri Medvédev. Charlando con ella, el expresidente regional le comenta que cree que “el príncipe Felipe le echó valor al casarse con ella pese a la supuesta oposición familiar. Tras estas reflexiones en voz alta, me mira (doña Letizia) con gesto enigmático y asegura: ‘La que tuve valor fui yo. Lo hice por amor y no todos lo comprenden”.

Fue el pasado 25 de noviembre cuando José Bono presentó, arropado por su familia al completo, la tercera parte de sus memorias. Con él estuvieron sus hijos, Amelia Bono, acompañada por su marido Manuel Martos y la madre de este, Natalia Figueroa; Ana y Sofía Bono, además de José Bono Rodríguez con Aitor Gómez, quienes se casarán el próximo mes de junio de 2020, tal y como publicaba en exclusiva la revista ¡HOLA! a comienzos de este mes.

