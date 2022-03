La reina Sofía y la reina Letizia, juntas de compras en la tienda más solidaria

Loading the player...

Doña Sofía y doña Letizia han asistido juntas a una cita con la solidaridad. En el Pabellón de Cristal en la Casa de Campo, se ha instalado el Rastrillo Nuevo Futuro, una tradición que se repite cada año por estas fechas y que esta vez ha reunido más de ochenta puestos dedicados a diversos sectores como la restauración, las antigüedades, la decoración, la moda… Las dos Reinas han paseado por el recinto junto a las organizadoras y quienes se encargan de las ventas, cuyos beneficios están destinados a la citada organización. Se trata de una visita privada y, en esta ocasión, doña Letizia (acaba de regresar de una visita de Estado a Cuba) asiste acompañando a la reina Sofía, una habitual de esta cita. Ya lo había dicho hace unos días la infanta Pilar, que recordaba con simpatía la colaboración de su cuñada siempre que acude al mercadillo. "Hay que dejármela quietecita para que compre que ella es muy comprona y se acercan las Navidades" contaba la hermana del rey Juan Carlos con una sonrisa.

La reina Letizia llevaba un vestido con estampado de flores, en tono malva pálido combinado con naranja, y falda asimétrica. Como abrigo llevaba una cazadora corta de cuero, en tono camel, combinada con unos zapatos del mismo color. La reina Sofía confió una vez más en el siempre elegante negro de sus pantalones, combinado con el rojo de su chaqueta. A su llegada se encontraron con las organizadoras del evento, que seguro les explicaron lo que en esta edición se ofrece en los diversos puestos. Paseando entre ellos, se pudo ver a suegra y nuera interesándose por algunas de las prendas y compartiendo comentarios, algunos de los cuales provocaron carcajadas.

La infanta Pilar inauguró la pasada semana el Rastrillo Nuevo Futuro, un evento solidario a beneficio de la asociación Nuevo Futuro del que es presidenta de honor. La hermana del rey don Juan Carlos compareció ante los medios y no dudó en hablar maravillas sobre su familia. “Qué bien habló catalán, árabe, me he quedado maravillada, fue muy natural. Tenemos un buen futuro” dijo sobre la infanta Leonor, que este año ha asistido por primera vez a los premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona, donde dio varios discursos. En cuanto a su estado de salud, la Infanta comentó: “Hay días que me encuentro bien y otros peor, pero doy gracias a Dios por estar aquí”.

La asociación Nuevo Futuro, que funciona desde hace cincuenta años, acoge a menores de entre 0-18 años que están a cargo de las administraciones públicas. Desde que comenzó su labor, en 1968, ha proporcionado asistencia (ofreciéndoles un hogar, refuerzo escolar, promoción de hábitos saludables...) a más de 8.000 menores. El Rastrillo Nuevo Futuro estará abierto en Madrid hasta el 24 de noviembre.

Después de su mañana de compras en el mercadillo solidario, doña Letizia tuvo que atender su siguiente compromiso en la agenda. Esta vez su cita era con el arte en el Museo del Prado de Madrid, donde ha presidido la inauguración de la exposición Solo la voluntad me sobre. Dibujos de Goya. Allí, ha recorrido la muestra, acompañada por la diputada del Partido Popular Ana Pastor, el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, y el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana. La Reina se ha mostrado muy interesada por las obras expuestas y no ha perdido detalle de esta exposición de más de 300 dibujos con motivo del bicentenario del museo.

