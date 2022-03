¿Qué hacía la infanta Elena mientras los Reyes estaban en Cuba?

Dentro de solo unas horas, los reyes Felipe y Letizia pondrán rumbo de nuevo a España, después de pasar dos días de visita oficial en Cuba. Allí han cumplido con una intensa agenda que les ha llevado a La Habana, primero, y a Santiago de Cuba, después. Mientras eso ocurría, la infanta Elena también cumplía con un compromiso público, en su caso nada tenía que ver con la isla del Caribe, sino con una de sus grandes aficiones, la misma que comparte con su padre, don Juan Carlos, y sus dos hijos, Felipe y Victoria Federica de Marichalar: los toros.

Las divertidas tardes de toros del rey Juan Carlos y la infanta Elena

La hermana mayor de Felipe VI se desplazaba este jueves por la tarde hasta el madrileño hotel Wellington, para recibir todo un homenaje en forma de premio. Se trataba del llamado 'Capote de las Artes', un reconocimiento con el que se reconocía su "apoyo y defensa de la Tauromaquia". En concreto, era un capote de brega firmado por multitud de toreros, algunos de los cuales estaban presente durante el acto: Enrique Ponce, José María Manzanares, Miguel Abellán -actual director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid-, Finito de Córdoba, José Ortega Cano, Óscar Higares, Juan José Padilla o Pepe Luis Vázquez.

Ante el nutrido público asistente -que ha logrado abarrotar la sala del hotel-, la infanta Elena ha recibido el premio como un auténtico "honor", dado que es la "familia taurina", de la que se siente "parte", la que ha tenido a bien entregárselo. Concretamente ha sido la ganadera Cristina Moratiel, la encargada de obsequiarle con un capote que la protagonista no ha dudado en coger en sus manos y mostrar a los presentes algunos pases del toreo como la verónica.

La afición compartida de don Juan Carlos y la infanta Elena

"Quiero agradecer a la familia Moratiel y al hotel Wellington la magnífica labor que desde hace años llevan haciendo, también a los maestros que hoy me acompañan y todos los aficionados", ha expresado, no sin antes volver a reiterar su compromiso con la Tauromaquia. Por su parte, Miguel Abellán, ha querido hacer hincapié en las figuras de la infanta Elena y de su padre, don Juan Carlos, "dos aficionados ilustres que dan valor e importancia a una disciplina para la que no corren vientos favorables", ha dicho.

El 'Capote de las Artes' se instauró el año pasado para reconocer a todas aquellas personas vinculadas de alguna manera con el universo taurino, como es el caso de la hermana mayor del rey Felipe. El año pasado, en la primera edición de este premio, el galardonado fue el pintor guipuzcoano Jesús Montes Iribarren. La elección del hotel Wellington tampoco es baladí: aquí se suelen alojar y vestir desde hace décadas numerosos diestros cuando tienen que torear en Las Ventas. Muchos de ellos aprovechan para estampar su firma en el capote que al final de la temporada se entrega al premiado en cuestión.

