Las imágenes del plan típicamente cubano y fuera de agenda de los Reyes en La Habana

Los Reyes han probado la gastronomía local en su viaje a Cuba. Lo han hecho en el restaurante Iván chefs Justo, situado en La Habana Vieja. Allí, don Felipe y doña Letizia se han mostrado muy cercanos con los trabajadores y han visitado todos los recovecos del local. En el restaurante han definido la visita como un "regalo" y un "sello de oro", ya que no todos los días se recibe la visita de la Familia Real Española, que viaja a Cuba por primera vez en un viaje de Estado. Pero los Reyes no han sido los únicos españoles en visitarlo: en marzo de este año, Javier Bardem y Penélope Cruz también comieron en este pintoresco lugar. Dale al play y no te lo pierdas.