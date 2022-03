Zarzuela aclara cómo se hizo el rey Juan Carlos su gran brecha en la frente El padre de Felipe VI no se ha perdido el partido de Rafa Nadal en Londres

Desde que el rey Juan Carlos se retirase de la vida pública sus apariciones son cada vez más esporádicas. A su retiro voluntario hay que añadir los problemas de salud que le obligaron a pasar por el quirófano a finales de agosto para realizarse dos bypass. Aún así, su recuperación parece evolucionar de manera satisfactoria tal y como demostró en las regatas de Sanxenxo, donde declaró que se encontraba "bárbaro". Poco después asistía unto a su esposa doña Sofía a la boda de Rafa Nadal con Mery Perelló en Mallorca y ahora ha demostrado que sigue fiel tanto a su pasión por el tenis como a su gran amigo, por el que no dudó en desplazarse a Londres para animarle en su partido contra el alemán Alexander Zverev.

VER GALERÍA

Con buen aspecto y algo más delgado que de costumbre, lo que más llamaba la atención del Rey era la brecha que presentaba en la parte alta de la frente. Fuentes de Zarzuela han confirmado a ¡HOLA! que se trata de un accidente doméstico sin mayor importancia y el diario El Español especifica que se ha chocado con una rama durante un paseo. No obstante, no parecía un impedimento para disfrutar de un partido, que desafortunadamente, no acabó bien para el manacorí, razón por la que don Juan Carlos, que lucía un elegante abrigo gris marengo sobre un jersey granate, mostraba el sesgo ligeramente abatido, al igual que el resto de las personas que se encontraban en la grada.

VER GALERÍA

Aunque los percances en su salud han obligado al monarca a rebajar el ritmo de su actividad, continúa incondicional a sus grandes aficiones. A finales de septiembre, dejaba patente su mejoría en las regatas de Sanxenxo. Aunque no pudo participar activamente y tomar las riendas de una embarcación, don Juan Carlos se mostró muy animado viendo la competición desde el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde charló con algunos patrones de barco y no tuvo reparos en posar con un grupo de niños que estaba en el interior del club. También demostró su vitalidad en la boda de Rafa Nadal y recientemente le veíamos con doña Sofía en una comida entre amigos, entre los que se encontraban Simeón y Margarita de Bulgaria y la diseñadora Carolina Herera.

VER GALERÍA

El partido en el que ha reparecido don Juan Carlos no solo ha sido noticia por su presencia o por la derrota de Rafa Nadal, sino que también ha copado titulares la reacción del manacorí a la inapropiada pregunta de un periodista británico que cuestionaba si su reciente boda había sido la causa de que no lograra hacerse con la victoria. Con un evidente malestar, el tenista se preguntaba si era una broma y aseguraba que nada puede influir en su rendimiento el hecho de llevar un anillo de casado.

Haz click para ver el documental de don Juan Carlos, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de royals y celebrities. ¡No te lo pierdas!