Escucha las primeras palabras de la princesa Leonor en catalán

El gran momento de los Premios Princesa de Girona ha llegado pasadas las 20 horas de este lunes. La princesa Leonor se ha subido al escenario junto a su padre tras la entrega de los galardones. Ante una gran ovación y con el rey Felipe VI a su lado, se ha dirigido al público del Palacio de Congresos de Cataluña para ofrecer su discurso en la ceremonia, tras su debut en los Princesa de Asturias el 18 de octubre y tras su 14 cumpleaños hace solo cuatro días. Con la voz clara pese a los nervios de la situación, la hija mayor de los Reyes ha leído su primer discurso, que comenzaba en castellano y, pasando por el inglés y árabe, terminaba en catalán para felicitar y agradecer la labor de los organizadores por estos diez años.

A continuación reproducimos el discurso íntegro:

"Me gustaría primero darles las gracias por escucharme en un día tan importante para mí. Es la primera vez que hablo en un acto de la Fundación Princesa de Girona. Y es emocionante hacerlo cuando la Fundación cumple diez años. Tenemos casi la misma edad, hemos ido creciendo casi a la vez. Que lleve el nombre de la Princesa de Girona es un honor para mí por todo lo que simboliza y porque se ocupa del presente y del futuro de la juventud. Y eso es muy bueno para todos.

Quiero felicitar a los premiados de este año y a todos los de años anteriores. Formáis una gran familia de talento, de esfuerzo y de esperanza que seguirá creciendo gracias a la generosidad y el apoyo de tantos y gracias a vuestro compromiso. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña.

Des de ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia, i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya siempre amb veritable afecte. Gràcies a ells, sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes.

Com Princesa de Girona, vull honrar la Fundació com es mereix. I portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món. Per tal que tothom sapiga que ocupar-se dels joves, de la seva formació, de que tinguin més oportunitats, és contribuir a tenir un futur millor per a tots.

Gràcies als que ens van donar suport en la seva creació; gràcies a tots els patrons, gràcies als que han dedicat i dediquen tant de temps i esforç perquè la Fundació Princesa de Girona creixi cada dia. Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que sempre ocuparà un lloc especial en el meu cor. Moltes felicitats per aquesta primera dècada. Per molts anys. Moltes gràcies."

(Desde muy pequeñas, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña siempre con verdadero afecto. Gracias a ellos, sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanas. Como Princesa de Girona, quiero honrar la Fundación como se merece. Y llevar con orgullo su nombre por toda Cataluña, por el resto de España y por todo el mundo. Para que todos sepa que ocuparse de los jóvenes, de su formación, de que tengan más oportunidades, es contribuir a tener un futuro mejor para todos. Gracias a los que nos apoyaron en su creación; gracias a todos los patrones, gracias a los que han dedicado y dedican tanto tiempo y esfuerzo para que la Fundación Princesa de Girona crezca cada día. Gracias por su compromiso con los jóvenes y con una tierra, Cataluña, que siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Muchas felicidades por esta primera década. Por muchos años. Muchas gracias).