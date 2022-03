Los Reyes vuelven a oír quince años después la música de su boda en su visita a Asturias

La misma banda de gaiteros, pero diferente escenario. Hoy don Felipe y doña Letizia, convertidos en Reyes de España han vuelto a escuchar de nuevo la ‘Marcha de mayo’ una melodía que ya sonó el día de su boda,el 22 de mayo de 2004. Esta composición con la que hoy han sido recibidos a las puertas de la Catedral de Oviedo, sonó hace ya quince años, en uno de los días más felices de su vida, cuando ya convertidos en marido y mujer, donde Felipe y doña Letizia, hacían su entrada en el Palacio Real a su regreso de la Basílica de Atocha.

VER GALERÍA

Gaitas, sonrisas y mucha emoción en la bienvenida a la princesa Leonor en Oviedo

Doña Letizia recicla en Asturias su vestido misterioso tras llevarlo en Madrid y Marruecos

Quince momentos inolvidables de la boda de don Felipe y doña Letizia

El tema, que fue interpretada por 88 músicos en ese día, fue compuesto por José Manuel Fernández Gutiérrez, más conocido como Guti, para quien fue un auténtico honor colaborar con su música en uno de los días más felices de la vida de los Reyes. “La composición de «Marcha de Mayo» me fue surgiendo poco a poco a partir de conocer la noticia de la próxima boda; no lo tenía pensado y las notas salieron con un aire galante, asturiano y emocionado. Lógicamente, que don Felipe sea Príncipe de Asturias, y que doña Letizia tenga sangre asturiana, me condicionó un poco. Pero yo también soy asturiano y me fue más fácil la composición” comentaba Guti en días antes de la celebración de la boda de los Príncipes en el diario ABC.

VER GALERÍA

La "Marcha de mayo" es una pieza de poco más de dos minutos y medio de duración que fue compuesta expresamente para esta ocasión y que muchos bautizaron como una nueva 'marcha nupcial'. En definitiva esta pieza fue el mejor regalo que pudo hacer la ciudad de Oviedo a los por aquel entonces Príncipes de Asturias.