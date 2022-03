Japón, Corea y Cuba, la apretada agenda de los Reyes durante los próximos días

Los reyes Felipe y Letizia afrontan este otoño con una agenda internacional de lo más apretada. Ya se ha confirmado que el próximo martes, 22 de octubre, estarán en Japón en la entronización del emperador Naruhito. Esa misma semana se desplazarán a Corea y en noviembre realizarán la esperada visita de Estado a Cuba, que había estado muchas veces programada, pero que nunca se había llegado a materializar según adelantó este miércoles el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.

La primera parada de este periplo llevará a don Felipe y doña Letizia a ser testigos, junto con otros Reyes y jefes de Estado que ya han confirmado su presencia, a los actos de celebración de la entronización de Naruhito de Japón, durante los cuales tendrá lugar una ceremonia Sokuirei Seiden-nogi en el Palacio Imperial y una posterior cena ofrecida por los emperadores. Este viaje, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, servirá “para reflejar al más alto nivel el vínculo de amistad y afecto que une a España y Japón”. Durante su estancia en el país nipón, Sus Majestades estarán acompañados por el ministro Borrell.

Al día siguiente, el 23 de octubre, los Reyes realizarán un viaje de Estado a la República de Corea de dos días, atendiendo así la invitación del presidente surcoreano, Moon Jae-in. En esta ocasión también les acompañará el titular de la cartera de Exteriores y servirá para reflejar “la intensidad de las relaciones bilaterales entre la República de Corea y España, y el compromiso de seguir profundizando y diversificando las mencionadas relaciones”, apuntan desde el Ministerio.

Finalmente, la ajetreada agenda internacional de los Reyes finalizará en noviembre en Cuba, con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana. Una visita muy esperada y que supondrá la primera visita de Estado de un monarca español al país. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, que aseguró que el viaje tendrá lugar “inmediatamente después” de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, pero no más allá del día 16, fecha en la que la capital cubana celebra su quinto centenario.

Esta visita de los Reyes a Cuba había sido programada muchas veces, pero no se había producido por diversas circunstancias políticas. En 1999 don Juan Carlos viajó a La Habana, pero no en visita oficial sino para participar en la IX Cumbre Iberoamericana de presidentes. En 2016, después de su abdicación, Juan Carlos I acudió al funeral del expresidente y líder de la Revolución cubana, Fidel Castro. Tras ello, la Habana curso una invitación formal en 2017, que fue aceptada por el Gobierno español, pero el desplazamiento nunca llegó a concretarse por la inestabilidad política. El país caribeño es la única nación de Iberoamérica en la que no ha estado Felipe VI.

El ministro Borrell destacó la “trascendencia histórica” del viaje, no solo por ser el primero de Estado que hace un rey español a la antigua colonia, sino “porque hace 500 años que España piso el pie en estas tierras e inició su tarea constructora de una identidad común”. “Estoy convencido que esta visita será muy importante y marcará un nuevo hito en las relaciones entre los dos pueblos”, añadió sin precisar más detalles sobre el contenido o la duración de la estancia de los Reyes.

Tras confirmar la visita, Borrell también recordó que la decisión se inscribe, además, en el “proceso de normalización de las relaciones” bilaterales de los últimos años, que se materializó en noviembre pasado con la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En los últimos años han visitado la isla desde Barack Obama a jefes de Estado europeos y tres papas. Por su parte, el Gobierno cubano ha calificado el anuncio de una “excelente noticia”, en palabras de su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, y ha prometido que don Felipe y doña Letizia “serán recibidos con la cálida hospitalidad” del Gobierno y su pueblo.

