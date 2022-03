La broma de don Felipe que hizo reír a la Selección, la (casi) medalla de doña Letizia y el momento nunca antes mostrado por Casa Real

Loading the player...

Los Reyes han recibido a la Selección Nacional de Baloncesto en el Palacio de la Zarzuela después de su victoria en el Campeonato del Mundo de Pekín. A su llegada, la selección fue recibida entre vítores y aplausos por parte de los trabajadores de la Casa Real. Después de dar la mano a los componentes del equipo, llegó el turno de las fotografías. En un ambiente de alegría y jolgorio, el rey Felipe VI no ha podido resistir hacer una broma que ha causado las carcajadas de los asistentes. Ha ocurrido después de que los jugadores le hicieran entrega de la enorme copa de oro que recibieron tras su victoria. Sin embargo, no ha sido la única: el siguiente chiste que ha realizado el Rey ha tenido como 'víctima' a su propia esposa, doña Letizia. Dale al play y no te lo pierdas.