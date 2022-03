Doña Letizia combina su gran pasión y una de las causas que más le preocupa

A pesar de que aún da los últimos coletazos, el verano queda oficialmente finiquitado para la Casa Real. Los reyes ya retomaron sus actividades institucionales la semana pasada y esta semana la princesa Leonor y la infanta Sofía comienzan el nuevo curso escolar. Este martes doña Letizia ha continuado también su agenda en solitario presidiendo un acto en el que ha tenido la oportunidad de reflexionar y debatir sobre dos asuntos en los que se encuentra especialmente implicada: los medios de comunicación y la discapacidad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La Reina ha presidido en la sede de la agencia de noticias Servimedia, en Madrid, una reunión de trabajo sobre la inclusión de la discapacidad en los medios informativos. Se trata de un ámbito que doña Letizia conoce de primera mano ya que antes de convertirse en miembro de la Casa Real era una reconocida periodista. Además, ya como esposa de Felipe VI ha mostrado en múltiples ocasiones su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, por lo que, a buen seguro, ha podido hacer valiosas aportaciones a la reunión. Además de debatir sobre ello, Servimedia ha aprovechado para mostrar a la Reina un vídeo sobre los 30 años de vida de la agencia.

VER GALERÍA

A su llegada ha sido recibida por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, el presidente de Servimedia, Fernando Riaño, y José Manuel González Huesa, director general de la agencia, entre otros representantes. Doña Letizia ha saludado y posado con los allí presentes muy sonriente y con un vestido lencero decorado con microestrellas que no ha dejado indiferente a nadie. Completaba el sorprendente look con una americana blanca, uno de sus básicos preferidos para este tipo de encuentros.

VER GALERÍA

Servimedia, que celebra su 30 aniversario, es una agencia de noticias que forma parte del grupo social ONCE y que tiene como objetivo generar empleo estable para personas con discapacidad, por lo que uno de sus pilares básicos es difundir el mensaje de una sociedad en igualdad de oportunidades. Más del 40% de los periodistas que integran su redacción tienen algún tipo de discapacidad. Doña Sofía fue la encargada de presidir el acto conmemorativo con ocasión de su 25 aniversario en 2014.

La Reina ya ha tenido la oportunidad de abordar este mismo asunto que la ha llevado este martes a la sede de Servimedia, la semana pasada en un acto organizado por la Fundación 'A la Par', junto a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Allí, junto a la recién investida presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reflexionó sobre el tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación.

Haz click para ver el documental de Letizia de España, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!